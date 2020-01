Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 18 gennaio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso e adesso tutta l’emozione è nello scoprire se qualcuno di voi lettori abbia vinto magari, chissà, il Jackpot del Superenalotto o una bella somma a Lotto o 10eLotto. Certamente la speranza celata è proprio questa e tutti gli occhi sono puntati sui numeri vincenti diffusi dai monopoli di Stato. Da parte nostra, ovviamente, vi facciamo i migliori auguri e due raccomandazioni. La prima è di mantenere sempre un giusto profilo nelle giocate, di giocare responsabilmente, cosicchè queste rimangano le emozioni di un gioco divertente. La seconda è quella di controllare in tutti i casi i vostri tagliandi anche in ricevitoria. E ora tutti ai propri posti, matita alla mano e buona fortuna, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°8 del 18/01/2020

5 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 22 – 28 – 30 – 40 – 43 – 49 – 50 – 57 – 66 – 69 – 71 – 73 – 77 – 81

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 50

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 50 – 69

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 8 del 18/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

28 79 32 87 50 26

NUMERO JOLLY

1

SUPERSTAR

72

Lotto, estrazione n°8 del 18/01/2020 BARI 50 69 66 53 85 CAGLIARI 5 81 46 82 37 FIRENZE 71 40 73 41 74 GENOVA 57 10 51 35 16 MILANO 73 28 87 15 88 NAPOLI 22 77 89 19 41 PALERMO 14 9 4 3 34 ROMA 40 15 45 35 11 TORINO 8 30 1 72 50 VENEZIA 49 43 76 20 38 NAZIONALE 80 18 48 2 67

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 8/2020. Ultima estrazione del Lotto e 10eLotto per questa settimana e tanti premi ancora da riscuotere: questa sera, tutti gli appassionati dei due giochi italiani potranno partecipare al concorso e vincere ricchi bottini. Soprattutto chi riuscirà a raggiungere i primi posti del podio, naturalmente. Com’è andato invece l’appuntamento dello scorso giovedì? Scopriamolo insieme grazie ai dati ufficiali rivelati da Agipro News, che ci svela subito che il 10eLotto ha centrato il primo posto in classifica. Doppia vincita da 50 mila euro per un fortunello della provincia di Milano, di Magenta, grazie a 9 numeri centrati. Un altro 9 invece è finito a Palermo. I tesoretti distribuiti nell’ultimo concorso oltrepassano invece la soglia di 25 milioni di euro. Palermo in testa anche per la vincita più ricca del Lotto, del valore di 23.750 euro e realizzata grazie a terno e ambo sulla Nazionale. Il montepremi invece raggiunge quota 6,3 milioni di euro.

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Torna puntuale anche in questo sabato 18 gennaio 2020 l’appuntamento con il focus dedicato ai numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto. Iniziamo dal primo dei due concorsi appena citati, dove a fare la voce grossa ormai da tempo immemore è il numero 22 sulla ruota di Palermo: l’assenza prolungata dura da 156 concorsi e chissà fino a quando durerà. Seconda posizione per il numero 7 sulla ruota di Bari, assente da 122 turni consecutivi. Terza piazza per il numero 38 sulla ruota di Genova, che non fa capolino tra gli estratti da 110 estrazioni. Il prossimo indiziato per fare il suo ingresso nel “club dei centenari”? Il numero 45 sulla ruota di Genova, ma con 83 ritardi ha ancora molta strada da fare. Per quanto concerne il Superenalotto, il primatista dei ritardatari è il numero 69, primula rosa da 75 concorsi. A meritare la medaglia d’argento e quella di bronzo in questo fine settimana sono i numeri 27 e 24, assenti rispettivamente da 70 e 63 estrazioni di fila. (agg. di Dario D’Angelo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

62,7 milioni di euro: questo il valore del Jackpot del SuperEnalotto di questa sera, pronto per un nuovo concorso. La sestina vincente continua la sua corsa senza fine e regala un’assenza dietro l’altra, così come le quote maggiori del gioco della Sisal. Anche nell’appuntamento dello scorso giovedì infatti, la statistica vede 5+1 e 5+ del tutto assenti dai premi distribuiti. Il bottino più alto invece è quello del 4+, pari a oltre 31 mila euro e realizzato da due fortunelli. Sono sette invece i giocatori che grazie al 5 si sono portare a casa più di 26 mila euro. Segue il 3+ da 2.889 euro, centrato da 116 partecipanti, mentre il 4 regala 318,91 euro a tutti i 591 appassionati che hanno indovinato la sua quota. Proseguiamo con il 3 da 28,89 euro e 19.592 vincitori, mentre per il 2 abbiamo un piccolo calo ed un premio da 5,63 euro. I biglietti fortunati sono invece 311.544. Per quanto riguarda il 2+, il tesoretto da 100 euro è stato imbroccato da 1.296 biglietti fortunati, mentre per l’1+ da 10 euro i vincitori sono 8.796. Infine i 5 euro dello 0+, conquistato da 19.929 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci accompagneranno nel corso dell’estrazione di oggi: qualcuno dei giocatori più fortunati riuscirà a portarsi a casa il montepremi? Stiamo per scoprirlo e visto che abbiamo ancora qualche ora a disposizione, possiamo valutare un progetto di KickStarter su cui investire in caso di vincita. Oggi parliamo di Mantour X, un e-scooter di nuova generazione realizzato in fibra di carbonio e alluminio. Non si deve pensare ad un mezzo di tipo classico, visto che il suo peso si aggira solo attorno alle 16 libbre. Ed è proprio grazie alle sue dimensioni ridotte che Mantour X è il più leggero e portatile e-scooter presente sul mercato internazionale. La sua batteria di nuova generazione permette al mezzo di durare più a lungo rispetto ai suoi rivali, ma offre anche la possibilità di effettuare una ricarica con estrema velocità. Può sopportare inoltre il peso di 220 libbre e con una sola ricarica permette di ricoprire 12,4 miglia di distanza. Il goal da centrare entro 24 giorni è invece di circa 9 mila euro: a poche ore dal lancio, l’asta ha raccolto già oltre 100 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per rivelarci la nuova classifica, grazie ad un’estrazione che avrà luogo fra pochissimo. Ogni appassionato sogna di poter raggiungere il podio e magari di portarsi a casa il premio più ricco previsto dal gioco. Un desiderio che diventa un po’ più complicato se pensiamo a tutti i giocatori che non hanno ancora trovato i numeri giusti da giocare. Se siete fra i ritardatari o gli indecisi, non abbiate paura: la nostra Rubrica vi rivelerà fra pochissimo quali numeri abbiamo estratto dalla news di oggi grazie alla smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia e parliamo di lavoro, colloqui e discriminazioni. Niente di nuovo forse, ma quanto accaduto ad una ragazza irlandese lascia davvero a bocca aperta. Katie Mulrenna infatti si è candidata per un lavoro in Corea del Sud, rispondendo ad un annuncio di un’azienda che ricercava un’insegnante. L’agenzia intermediaria però le ha inviato in poco tempo un’email di rifiuto, sottolineando che la ditta in questione non aveva intenzione di assumere irlandesi in quanto noti alcolisti per natura. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’Irlanda, 52, il lavoro, 27, l’insegnante, 1, il colloquio, 16, e l’ubriaco, 86. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il rifiuto, 11.



