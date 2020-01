Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 18 gennaio 2020

Anche il Simbolotto protagonista oggi, sabato 18 gennaio 2020, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Questo però non è un gioco a sé, ma un’opzione abbinata ad una ruota specifica del Lotto. Cosa cambia? Per partecipare al concorso del Simbolotto bisogna effettuare una giocata, per quanto riguarda gennaio, sulla ruota di Bari. In questo modo si ottiene in maniera automatica e soprattutto gratuita una combinazione per il Simbolotto. Se, ad esempio, si gioca sulla schedina su tutte le ruote non si partecipa al gioco. E quindi dopo aver verificato i numeri vincenti del Lotto, dovrete poi dare un’occhiata ai numeri e simboli estratti per la sua opzione di gioco, scoprendo se siete tra i fortunati vincitori di oggi o meno. Questo vuol dire che non c’è possibilità di scegliere numeri e simboli: vengono assegnati in maniera casuale e automatica. Ed è proprio il caso di dirlo: sarà tutta una questione di fortuna! E noi ve ne auguriamo tanto per riuscire a lasciare il segno.

SIMBOLOTTO, COME AVVIENE L’ESTRAZIONE

Come accade per il gioco del Lotto, l’estrazione dei cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto si tiene presso la sede di Roma di Lottomatica negli stessi giorni di estrazione, ma subito dopo l’uscita dei numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto. L’estrazione viene eseguita tramite un’urna movimentata elettronicamente da cui vengono appunto estratti i numeri e simboli vincenti. Il responsabile della Commissione di estrazione da due valigie contenenti i set di sfere, al cui interno è contenuta una serie di 45 sfere con numeri compresi tra 1 e 45, un nome e un simbolo, procede poi alla scelta di uno dei set. Così comincia l’imbussolamento. Il banditore quindi prende la valigia prescelta, la sfera col numero/simbolo/nome, la mostra al pubblico e la consegna al tecnico che le immette nelle urne. All’uscita della sfera viene dichiarato dal banditore il numero-simbolo vincente. Al termine dell’operazione viene poi trasmessa la combinazione. Poi si procede con l’estrazione delle altre sfere rimaste, che quindi vengono riposte nella valigia.

