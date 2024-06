Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 15 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO, RIPARTE LA CACCIA AI NUMERI FORTUNATI…

Lotto, 10eLotto e Superenalotto fanno il giro di boa con le estrazioni di oggi: si chiude un’altra settimana di concorsi, non prima di aver scoperto i nuovi numeri vincenti del sabato 15 giugno 2024. In attesa che ci sia l’estrazione delle combinazioni fortunate, possiamo approfondire un altro aspetto che intriga i giocatori, cioè le statistiche, soffermandoci sui numeri ritardatari alla luce di quanto accaduto ieri.

In vetta alla classifica c’è l’8 su Venezia, che è il leader degli assenti con le sue 116 assenze. Al secondo posto c’è il 7 su Firenze, che invece ha accumulato 111 ritardi. Invece, al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo il 6 su Bari, che invece è arrivato a quota 110 assenze. Fuori dal podio, al quarto posto, c’è il 77 su Roma, che non è centenario, avendo collezionato 95 ritardi, uno in più del 51 su Roma che completa la top five che potrebbe essere stravolta proprio con l’estrazione di Lotto, attesa tanto quanto quelle di 10eLotto e Superenalotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 95 del 15/06/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 96 del 15/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 96 del 15/06/2024

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO DI IERI: IL JACKPOT VOLA…

Tralasciando per un attimo Lotto e 10eLotto, se volete farvi un’idea di quanto si può vincere al Superenalotto, partiamo dal fatto che il Jackpot è volato a 35,8 milioni di euro, visto che non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di venerdì. Ma questo è solo il premio più ricco e ambito, non l’unico, infatti ci sono delle vere e proprie quote ad ogni estrazione. Nel caso di quella di ieri, sono stati centrati cinque “5”, ognuno dei quali da 24.691,78 euro.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 14 Giugno 2024

Ma si tratta del secondo premio più alto della serata, visto che il più ricco è stato quello riservato a coloro che hanno centrato il “4 stella”: un fortunato giocatore è riuscito a vincere 41.512,00 euro. La terza vincita più alta è quella di 3.223,00 euro, che vanta una platea di fortunati ancor più ampia: parliamo di 38 schedine fortunate per quanto riguarda il “3 stella”. Ma queste sono solo alcune fette della grande torta di vincite che potrete assaporare magari proprio nell’estrazione del Superenalotto di oggi.

LA SMORFIA NAPOLETANA IN AIUTO DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Chi ha bisogno di ispirazione in vista delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto può affidarsi da un lato all’attualità e dall’altro alla Smorfia napoletana per trovare i numeri con cui tentare la fortuna. E allora non possiamo non citare oggi il ritorno in pubblico di Kate Middleton dalla diagnosi del cancro: la principessa del Galles, infatti, ha preso parte alla parata Trooping The Colour a Londra, affacciandosi poi da Buckingham Palace per il tradizionale saluto.

La tradizione partenopea ci suggerisce il 9, la figliolanza, quella con cui si è mostrata Kate, che ben si abbina a 52, la mamma, ma non possono mancare i soldati 12 e le guardie 24, mentre 20 rappresenta la giornata di festa di oggi. Considerando il saluto di rito, potremmo puntare anche su 43, la donna sul balcone, mentre possiamo concludere con il 70, il Palazzo, da intendersi in questo caso come quello della Royal Family.











