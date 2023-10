Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 27 ottobre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Così come poco fa abbiamo rivelato i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, ora è arrivato il turno del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo concorso, che ha poi lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati della giornata. Da controllare, insomma, ci sono veramente tanti numeri, con il rischio che la distrazione di un breve momento potrebbe costare ai giocatori un ricchissimo premio.

Il suggerimento, dopo aver utilizzato questo sito, ilSussidiario.net, è quello di collegarsi anche ai siti ufficiali dei sue giochi, sui quali si trova un comodo tool per verificare in modo automatico l’eventuale vincita tramite il codice identificativo della schedina. Lasciamo, però, subito spazio ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ricordando infine che domani si terrà l’ultimo concorso settimanale!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 145 del 27/10/2023

9 – 13 – 19 – 21 – 24 – 30 – 31 – 35 – 43 – 45 – 48 – 54 – 60 – 62 – 65 – 66 – 68 – 74 – 75 – 77

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 31

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 31 – 54

Extra: 2 – 14 – 18 – 22 – 27 – 34 – 36 – 38 – 42 – 44 – 57 – 63 – 64 – 70 – 79

Lotto, estrazione n° 145 del 27/10/2023 BARI 31 54 35 44 57 CAGLIARI 77 13 60 74 42 FIRENZE 43 65 13 38 14 GENOVA 24 30 19 27 22 MILANO 75 43 18 70 2 NAPOLI 62 9 70 63 79 PALERMO 45 74 14 62 9 ROMA 43 48 36 18 35 TORINO 45 66 70 34 86 VENEZIA 21 68 54 64 29 NAZIONALE 43 12 82 55 28

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i sorteggi che si sono aperti da pochissimo proprio con quest’ultimo gioco! In ballo oggi ricordiamo che c’è un jackpot dal valore di ben 75,5 milioni di euro, in attesa del fortunato che riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. Per non rischiare di sprecare un’occasione, però, ricordiamo anche che è sempre importante porre la massima attenzione della fase di ricontrollo della propria schedina, magari utilizzando diverse fonti per controllare i numeri.

Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbero utilizzare anche il sito ufficiale del gioco o quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza indugiare ulteriormente oltre, scopriamo subito i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per il Lotto e il 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 145 del 27/10/2023

Combinazione Vincente

23 57 40 68 69 49

Numero Jolly

56

Superstar

56

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 OTTOBRE 2023

Oggi, venerdì 27 ottobre 2023, si terrà la nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi con i primi e i jackpot più allettanti! Quello odierno sarà, come di consueto, il terzo appuntamento settimanale con le estrazioni, dopo gli appuntamenti che si sono tenuti nelle giornate di martedì e di giovedì e che torneranno solamente più domani, ovvero sabato, prima di prendersi una breve pausa fino al martedì successivo.

Nell’attesa del momento in cui potremo scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verranno annunciati in serata, possiamo recuperare rapidamente le quote del concorso di ieri, giovedì 26 ottobre, per farci un’idea sui premi in palio! Nel Lotto il premio più alto assegnato ieri è valso ben 225mila euro ad un fortunato giocatore di Pozzuoli (Napoli). Secondo posto del podio, invece, per i 23.750 euro vinti a Palestrina (Roma), mentre il terzo è occupato dalla doppia vittoria da 9.750 euro segnata a Morra de Sanctis (Napoli) e a Roma.

Masso da parte il Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, vale la pena anche dedicare una parentesi al 10eLotto, il cui premio più alto assegnato ieri valeva ben 50mila euro, assegnati a Caorle (Venezia) grazie ad un “9 Oro”. Da segnalare anche i 45mila euro vinti a Nembro (Bergamo) con un “8 Oro”. Terzo ed ultimo posto del podio, invece, per i 40mila euro che un fortunato giocatore di Albino (Bergamo) è riuscito a portarsi a casa con un “8”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Chiuse le parentesi del Lotto e del 10eLotto spetta ora al Superenalotto prendersi il palco che gli spetta di diritto. Tra le quote di ieri partiamo subito dal sottolineare che nessun giocatore è riuscito a portarsi a casa il montepremi massimo indovinando tutta la sestina fortunata, ma per quanto sia una brutta notizia per i giocatori, significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto è salito a 75,5 milioni di euro! Tuttavia, un singolo, fortunatissimo, giocatore ha centrato 5 tra i numeri vincenti, portandosi a casa la bellezza di 189.029,91 euro. Inoltre, altri 3 giocatori hanno indovinato i punti “4 Stella”, vincendo 26.309 euro l’uno, mentre in 136 hanno messo le mani su 2.166 euro grazie ai punti da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche altro ricco premio del Lotto e del 10eLotto? Si tratta di una domanda che sicuramente in moltissimi si saranno fatti almeno una volta, fantasticando di riuscire ad acciuffare un qualche ricchissimo bottino! Il nostro suggerimento è sempre quello di dare precedenza ad esigenze e necessità, riservando però anche un piccola parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto.

Utilizzando la piattaforma KickStarter potrebbe, per esempio, caderci l’occhio sul progetto Stance+ di Kenu. Concretamente si tratta di uno stand per cellulare che può assumere fino a 10 posizioni differenti, adattandosi ad ogni esigenza e momento della giornata. Completamente compatibile con il MagSafe di casa Apple, viene spedito anche con un anellino metallico da incollare al proprio smartphone Android che, così, potrà agganciarsi con forze e sicurezza allo stand.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Alcuni tra i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto nel momento della compilazione della schedina potrebbero trovarsi indecisi sui numeri da scegliere per la puntata. In tal caso non ci si dovrebbe disperare, perché il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana offre una comoda soluzione al problema, traducendo in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo una delle più recenti ricerche dell’Università della California a Los Angeles, che ha scoperto come i gatti comunicano tramite 276 espressioni facciali differenti, prodotte tramite 26 differenti movimenti dei muscoli del muso combinati tra loro. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 3 che rappresenta il gatto, o anche il 22, ovvero l’animale. Similmente, il 72 raffigura sia l’atto di comunicare che le espressioni, mentre il 4 è il muso e il 23 il muso del gatto.











