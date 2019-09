Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10elotto, 12 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2019

Countdown già iniziato per il nuovo concorso per le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: ancora poche ore e conosceremo i numeri vincenti, come sempre suddivisi per ogni ruota italiana. Stanno ancora festeggiando intanto gli appassionati che hanno centrato le vincite più alte grazie all’ultima estrazione. Secondo la statistica condivisa da Agipro News, lo scorso martedì il primo posto del podio è stato assegnato al 10eLotto ed un giocatore di Forlì, che con 9 numeri indovinati e con opzione Oro e Doppio Oro si è aggiudicato 100 mila euro in premio. Il montepremi generale invece ammonta a 20 milioni di euro, molto di più dei 5 milioni distribuiti invece dal Lotto. Il fortunello che ha conquistato la prima posizione viene da Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, che indovina terno e ambo su Milano per il valore di 23.750 euro. Non è il solo però a registrare lo stesso posto sul podio, dato che un premio analogo è stato vinto da un partecipante di Genova grazie a terno e ambo sulla ruota ligure.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora imbattuto e pronto a ritornare nel concorso del SuperEnalotto di oggi, con un valore di 63,9 milioni di euro. La sestina continuerà a collezionare assenze oppure la vedremo apparire fra i numeri estratti? Lo scopriremo fra pochissimo, così come il destino di tutte le quote minori. Nell’estrazione dello scorso martedì, anche il 5+1 ed il 5+ hanno deciso di non presentarsi con i relativi premi. Il 5 ha invece superato la soglia di 40 mila euro, consegnando il bottino a cinque vincitori. Il 4+ si ferma a meno di 40 mila euro e premia tre appassionati, mentre 100 tagliandi vincenti registrano 2.833 euro grazie al 3+. Secondo la statistica ufficiale, il tesoretto del 4 continua ad essere generoso e regala 399,60 euro a 520 giocatori. In penultima posizione, per quanto riguarda le quote variabili, troviamo il 3 da 28,33 euro, vinto da 21.866 partecipanti. Infine il 2, che con il premio da 5,31 euro si salva dal fondo della classifica generale, consegnando il bottino a 360.277 vincitori. In ultima base troviamo quindi lo 0+ da 5 euro, realizzato da 29.680 appassionati, mentre 13.320 giocatori centrano i 10 euro dell’1+. Per finire, 2.050 fortunelli vincono il premio del 2+, pari a 100 euro a testa.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per tornare con il Jackpot: il nuovo concorso inizierà fra pochissimo e gli appassionati sono già pronti per assistere all’annuncio dei numeri vincenti. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza prima di scoprire le vincite e i bottini registrati, ma possiamo impiegare il tempo al meglio scoprendo quale progetto utile tenere in considerazione subito dopo la nostra vittoria. Spendere al meglio una piccola fetta del tesoretto ci regalerà una soddisfazione istantanea: in questo modo potremo anche inaugurare il successo appena ottenuto. Oggi la nostra Rubrica vi vuole parlare di Aikea, una delle iniziative lanciate su KickStarter che pensa alla sicurezza domestica. Aikea è infatti la telecamera da installare a casa per proteggere affetti e beni da malintenzionati. Trasparente, intelligente e personale, il dispositivo mette al primo posto la sicurezza grazie all’uso di sensori ed alla presenza di un’intelligenza artificiale. La AI presente all’interno di Aikea permette infatti di sorvegliare qualsiasi angolo della propria abitazione, offrendo una protezione aggiuntiva anche ai propri dati sensibili ed alla privacy. I video registrati potranno essere consultati solo dall’utente e grazie all’uso di un piccolo computer installato localmente, senza l’utilizzo di server cloud. L’obbiettivo invece è di 6.820 euro e l’asta durerà ancora 28 giorni: per ora gli investimenti da parte dei sostenitori ammontano ad oltre 3 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

La cena perfetta per tutti i giocatori del Lotto? Naturalmente un piatto di numeri vincenti condito con i premi previsti dal gioco italiano. Tutti gli appassionati aspettano solo l’appuntamento di stasera per incrociare le dita, nella speranza che la Fortuna distribuisca premi interessanti. Alcuni però si bloccano molto prima di registrare la schedina, a causa della difficoltà di trovare i numeri da giocare. Un problema che la nostra Rubrica conosce molto bene e che vi aiuterà a risolvere con il sostegno della smorfia napoletana. Ancora una volta partiamo da una notizia, prima di scoprire i numeri corrispondenti. Parliamo tra l’altro di uno degli ostacoli più diffusi, tanto che ognuno di noi può inciamparvi almeno una volta nella vita. Come attirare l’attenzione del cameriere anche se ci troviamo in un luogo affollato? Secondo uno studio tedesco sembra che il problema di comunicazione parta innanzitutto dai segnali lanciati dai clienti. Non è colpa quindi del cameriere se non è in grado di notarci, ma della nostra capacità di comunicare la nostra volontà di procedere con l’ordine. Come fare quindi? Secondo i ricercatori potrebbe essere sufficiente dire ‘voglio ordinare’ mentre si guarda un cameriere e si è rivolti verso il bancone. Sarà vero? Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cameriere, 60, l’ordine, 8, la comunicazione, 28, l’attesa, 34, e il bar, 44. Come Numero Oro scegliamo invece il difetto, 63.



