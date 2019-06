Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 13 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 71/2019. Il concorso di oggi sta per iniziare e possiamo aspettare al meglio l’estrazione dei numeri rivedendo la statistica dello scorso martedì. Quali sono stati i premi maggiori distribuiti da entrambi i giochi? Al primo posto il 10eLotto grazie a 50 mila euro centrati a Posada, in provincia di Nuoro, e Penne, in provincia di Pesaro. Le vincite sono legate ad un doppio 9 Oro. Un premio da 20 mila euro finisce invece in provincia di Bari, ad Alberobello, dove un giocatore ha indovinato un 9. Il montepremi di quest’anno sale invece a 2,1 miliardi di euro, più di 31 milioni legati all’ultimo appuntamento. In cima alla Top 10 del Lotto troviamo invece un appassionato della provincia di Caserta, di San Prisco, che con un terno su Napoli ha realizzato 22.500 euro. Secondo posto per Saonara, in provincia di Padova, con un ambo secco su Venezia. In terza posizione Roma con un bottino da 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

168,1 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi ed un’estrazione ancora tutta da scoprire. Gli appassionati della Sisal sono pronti per scattare verso la meta finale, pronti ad acciuffare il montepremi. Finora però come sappiamo la sestina vincente non si è fatta vedere ed ha collezionato una serie di assenze nel corso di tanti mesi. Non è detta l’ultima parola e per fortuna anche le quote minori sembrano aver avuto un nuovo rialzo, offrendo bottini sempre più generosi a tutti i giocatori, appunto, del SuperEnalotto. Nel concorso dello scorso martedì infatti il primo posto in classifica è stato registrato da 5, che sfiora i 70 mila euro e premia 3 giocatori. A seguire il 4+ con meno di 45 mila euro, a sua volta indovinato da 3 appassionati. Sono invece 114 i giocatori a realizzare il 3+ da 3.183 euro, mentre 485 tagliandi vincenti associati al premio del 4, del valore di 447,42 euro. Il 3 propone un tesoretto da 31,83 euro, totalizzato da 20.282 appassionati, mentre il 2 sfiora i sei euro e regala il premio a 332.904 vincitori. Immancabile il trio di SuperStar a premio fisso, guidato dal 2+. La vincita di 100 euro è stata distribuita a 1.634 appassionati, mentre l’1+ consegna 10 euro a ciascuno dei suoi 12.352 vincitori. Infine i 5 euro dello 0+, imbroccato da 29.345 partecipanti.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto pronto per entrare nelle case degli italiani, con un Jackpot ancora da vincere. Il montepremi continua a farsi beffe di tutti gli appassionati della Sisal che cercano di acciuffarlo, ma la sua corsa verso una nuova assenza potrebbe finire questa sera. Dopo aver scelto i numeri da giocare, molti aspiranti vincitori vorranno di sicuro rimanere ancora concentrati sul gioco e programmare ogni passaggio successivo alla vittoria.



