LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 17 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 112/2019. Quali saranno i numeri vincenti di oggi? Una domanda che tutti gli appassionati italiani si stanno facendo proprio in queste ore, mentre attendono il verdetto del concorso. Altri invece preferiscono ingannare il tempo rivedendo la statistica precedente insieme a noi e scoprire quali premi sono stati assegnati nell’appuntamento dello scorso sabato. Sembra che la guida della classifica sia del Lotto: un fortunello di Modena ha centrato un terno secco su Milano del valore di 90 mila euro. Al secondo posto si è piazzato invece un vincitore di San Candido, nel Veneziano, con terno e ambo sulla ruota veneta e bottino da 47.500 euro. Sul primo posto del podio del 10eLotto troviamo invece un partecipante della provincia di Chieti. Ad Atessa è stata registrata una vincita di 50 mila euro grazie a 9 numeri con opzione Oro. Le vincite totali del concorso invece ammontano a oltre 26 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 66,4 milioni di euro: questo il montepremi che il SuperEnalotto offrirà ai più fortunati nell’estrazione di oggi. Gli appassionati della Sisal non vedono l’ora di scoprire se i loro tagliandi vincenti saranno baciati dalla Dea Bendata oppure se dovranno rimandare ogni speranza al prossimo appuntamento. In attesa, scopriamo invece l’esito dell’estrazione dello scorso sabato, fra assenze e ribassi. Il 5+ e il 5+1 non compaiono ancora una volta fra le quote estratte, mentre il 4+ premia un unico giocatore con oltre 20 mila euro. Un bottino di sicuro molto contenuto, ma più alto del premio da più di 18 mila euro che invece il 5 ha consegnato a tredici partecipanti. Il tesoretto del 3+ ammonta a 1.698 euro e i vincitori sono 146, mentre 1.214 tagliandi vincenti registrano i 202,99 euro grazie alla quota del 4. Passiamo quindi al 3 da 16,98 euro, centrato da 43.408 giocatori, mentre i 5 euro del 2 finiscono nelle tasche di 574.670 vincitori. Parlando delle ultime tre posizioni del SuperStar, troviamo invece il 2+ da 100 euro e 2.030 appassionati fortunati, mentre l’1+ premia 11.944 partecipanti con un premio da 10 euro a testa. Infine abbiamo lo 0+, ancora una volta con premio da 5 euro, azzeccato da 24.146 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ritornano protagonisti di questa sera: il nuovo concorso alzerà il sipario su un’intera settimana di appuntamenti. In previsione di tagliare il traguardo, gli appassionati più audaci hanno già pensato allo step finale del match. Ovvero a come spendere parte del bottino appena realizzato. Anche la nostra Rubrica ha individuato per voi uno dei progetti di KickStarter da tenere in considerazione, nella speranza che riusciate ad imbroccare i numeri vincenti di oggi. Parliamo di DreamGlass Air, un’iniziativa che ha riscosso un forte successo sulla piattaforma di crowdfunding. Si tratta infatti di occhiali per la realtà aumentata da collegare a qualsiasi dispositivo mobile o di gioco, dall’iPhone fino al Nintendo Switch, passando per PC e Mac e finendo ai Tablet di ogni tipo e molto altro ancora. Utilizzabile in qualsiasi momento e luogo, DreamGlass Air permette di sfruttare la batteria al litio di 5 ore, connettersi via wireless, sfruttare la modalità Multi-screen e poter visualizzare uno schermo da 100 pollici in AR con una risoluzione da 2.5K. Il goal da meno di 14 mila euro invece ha creato un tam tam fra i sostenitori, che fino ad ora hanno versato oltre 755 mila euro. L’asta invece si concluderà solo fra otto giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Lotto stanno per essere annunciati: fra poco assisteremo all’estrazione e scopriremo quali Ruote saranno le più fortunate. Il compito di ogni giocatore è quindi solo essere sicuro di registrare il tagliando, ovviamente dopo aver compilato la schedina. Che cosa fare invece se non si hanno idee e se non si sa quali numeri giocare? La nostra Rubrica può tornare utile a tutti coloro che si trovano in alto mare e offrire una risposta a chi ha ancora dei forti dubbi. Partiamo dalla notizia e poi scopriamo insieme le rivelazioni della smorfia napoletana. LEGO è un marchio più che conosciuto in tutto il mondo, il preferito dai bambini ma anche dagli adulti. L’azienda si è insediata in Australia oltre 50 anni fa e in occasione dell’anniversario, ha scelto di creare con i famosi mattoncini un’intera foresta giocattolo a grandezza naturale. Alberi, fiori, case e molto altro ancora, tutti da scoprire grazie alle visite guidate aperte al pubblico e ai turisti. Una vista mozzafiato per gli appassionati delle costruzioni, che potranno così ammirare dal vivo la versione reale dei paesaggi in miniatura. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il mattone, 75, il giocattolo, 84, la costruzione, 21, il deserto, 43, e la foresta, 74. Come Numero Oro scegliamo invece l’anniversario, 21.



