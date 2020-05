LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 5 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 36/2020. Lotto e 10eLotto pronti ai blocchi di partenza: dopo diverse settimane di assenza, i due giochi italiani saranno di nuovo protagonisti del concorso di questa sera. Gli appassionati non potrebbero essere più felici, soprattutto perchè la macchina della fortuna è stata rimessa in moto e ancora una volta premirà tanti vincitori con ricchi premi. Nello specifico, sarà il Lotto ad aprire di nuovo le danze dopo la sospensione stabilita lo scorso 21 marzo 2020. Il 10eLotto invece ha interrotto la sua scorsa nei primi giorni di aprile, quando ha regalato 9.400 euro ai possessori di tre biglietti vincenti, del valore di mille euro ciascuno e associati al 6. Una vincita registrata a Roma, dove sono stati realizzati anche due 6 Oro da 2.500 euro cadauno e un 2 Oro con estrazione frequente da 1.400 euro. Non vediamo l’ora di scoprire i numeri fortunati di questa sera ma anche tutti i bottini che bagneranno lo Stivale. Siete pronti?

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto pronto a sbarcare nelle case degli italiani in compagnia del Jackpot: finita l’attesa per tutti gli appassionati del gioco della Sisal. L’ultimo appuntamento risale infatti allo scorso 21 marzo 2020, quando il governo ha deciso di chiudere i battenti della maggior parte dei concorsi a premi. Finalmente questa sera ci sarà una nuova estrazione e non possiamo che parlare subito del montepremi: il suo valore è di 36,3 milioni di euro. La statistica ufficiale intanto ci ricorda che cosa è accaduto nell’ultimo concorso e quali sono state le vincite registrate. Assenti 5+1 e 5+, mentre il 5 ha premiato un fortunello con quasi 121 mila euro. A seguire quattro vincitori per il 4+, del valore di oltre 33 mila euro, mentre 102 tagliandi vincenti hanno centrato il bottino da 2.515 euro associato al 3+. Per quanto riguarda il 4, il tesoretto è stato di 332,09 euro con 375 tagliandi fortunati, mentre 14.790 partecipanti hanno imbroccato il 3 da 25,25 euro. Infine il 2 da 5,11 euro con 225.303 vincitori. Per le quote SuperStar, il 2+ da 100 euro ha premiato 1.749 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ sono stati regalati a 12.307 appassionati. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro con 26.593 biglietti vincenti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Si rimette in moto la macchina di SuperEnalotto e Jackpot, grazie ad un nuovo concorso che avrà luogo fra pochissimo. Gli aspiranti vincitori non vedono l’ora di acciuffare il montepremi, anche per via delle tante settimane in cui il gioco della Sisal si è dovuto mettere in ‘quarantena’. I giocatori però non hanno mai smesso di sognare e molti hanno già creato una lunga lista di progetti da realizzare con la propria vincita. Anche la nostra Rubrica vuole inaugurare al meglio la ripresa delle estrazioni con una proposta interessante per tutti gli amanti dei gattini. Cheerble Board Game è infatti un gioco realizzato da un’azienda di Petersham, in Austria, che mira a tenere occupati i felini in modo interattivo e intelligente. Cheerble Board Game è un all-in-one e comprende una Cheerble Ball, ovvero una pallina smart, e un tavolo da gioco. Quest’ultimo è previsto sia nella versione tiragraffi sia nella versione tavolo da biliardo. Il nostro gattino potrà così divertirsi e giocare in autonomia, senza annoiarsi mai. Il sistema Cheerble stimola infatti il suo istinto di caccia, le capacità sensoriali e aiuta il gattino a fare anche un po’ di sano esercizio fisico. Il goal da raggiungere è invece di meno di 6 mila euro, ma finora le offerte registrate superano i 103 mila. L’asta rimarrà ancora attiva per altri 33 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

La quarantena è finita anche per il Lotto: il gioco italiano sta per dare il via ad un nuovo concorso che emozionerà tutti i giocatori italiani. Ancora un po’ di pazienza e potremo assistere all’inizio dell’estrazione di questa sera, che ci svelerà numeri vincenti e premi. Gli appassionati si sono tenuti in allenamento in queste settimane di stop e molti avranno di certo già trovato i numeri da giocare. Altri invece hanno preferito rimandare questo momento fino all’ultimo istante e adesso si trovano in difficoltà. Come non rischiare di rimanere fuori dal concorso a premi? Potete seguire il consiglio della nostra Rubrica, che grazie alla complicità della smorfia napoletana, vi rivelerà i numeri da registrare con il vostro tagliando e il loro significato. Partiamo dalla news che oggi ci parla di un evento più che attuale. Sembra infatti che le autorità di una cittadina messicana abbiano ricevuto l’aiuto imprevisto di un misterioso Batman. Un uomo infatti ha iniziato a pattugliare la città per spingere le persone a rimanere nelle loro abitazioni e non è stato ancora identificato. Anche se il Batman in questione ha persino rilasciato delle interviste ai media, dando persino dei consigli su come spendere il proprio tempo fra le mura domestiche. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Messico, 22, la casa, 71, la Polizia, 53, la quarantena, 27, e la violazione, 17. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto suggeriamo invece l’avvertimento, 2.



