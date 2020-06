LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 giugno: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 51/2020. Lotto e 10eLotto pronti all’attacco: la nuova estrazione inizierà fra pochissimo e scopriremo numeri vincenti, ruote fortunate e soprattutto i premi associati ad ogni quota. Gli appassionati dei due giochi non vedono l’ora di scoprire tutte le novità del concorso di oggi, mentre altri devono ancora controllare la statistica precedente. Per ingannare l’attesa, scopriamo i dati ufficiali dello scorso sabato con l’aiuto di Agipro News. La classifica delle vincite è guidata dal 10eLotto e un fortunello di Pesaro, che ha centrato 9 numeri su 10 e ottenuto un bottino da 50 mila euro. Un giocatore di Copertino, nel Leccese, ha imbroccato invece un premio da 20 mila euro, mentre Paterno, in provincia di Catanzaro, e Petilia Policastro, in provincia di Crotone, si aggiudicano una vincita da 10 mila euro a testa. Il montepremi del singolo appuntamento ammonta invece a 19,142 milioni di euro. Per il Lotto, in testa Vigovono, in provincia di Venezia, con un terno secco su Palermo del valore di 45 mila euro. In seconda posizione troviamo Sant’Angello, in provincia di Napoli, con un tesoretto di circa 25 mila euro, mentre al terzo posto troviamo la doppietta di Genova e Collegno, in provincia di Torino, con 22.500 euro in premio ciascuno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

48,8 milioni di euro per il Jackpot che il SuperEnalotto prevede per il suo concorso di questa sera: ancora pochi istanti di attesa e il gioco della Sisal ci svelerà se la sestina vincente sarà fra i numeri estratti oppure no. Il punto interrogativo rimarrà fino alla conclusione dell’estrazione, che potrebbe vedere persino il ritorno delle quote secondarie. Nello scorso appuntamento, ci svelano i dati ufficiali, il 5+ e il 5+1 non si sono fatti vedere ancora una volta. Il premio più alto è quindi quello del 5, pari a oltre 61 mila euro con tre vincitori. A distanza troviamo il 4+ che sfiora i 38 mila euro con tre giocatori vincenti, mentre 123 biglietti fortunati regalano ai rispettivi possessori un bottino da 2.767 euro grazie al 3+. 492 i tagliandi vincenti per il premio del 4, del valore di 379,22 euro, mentre il 3 regala 27,67 euro a ciascuno dei 20.410 vincitori. Per il premio del 2, del valore di 5,29 euro, abbiamo invece 332.040 appassionati vincenti, mentre il 2+ da 100 euro regala il suo bottino a 1.954 giocatori. Sono invece 13.204 i partecipanti a imbroccare i 10 euro dell’1+, mentre i 5 euro dello 0+ vengono consegnati a 27.786 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta e regalarci emozioni e premi grazie al concorso di questa sera. Avete già pensato a quale progetto sfruttare per il primo investimento del vostro bottino? Se la risposta è negativa, potete sempre scoprire l’idea che la nostra Rubrica ha trovato su KickStarter e che potrebbe tornarvi utile durante il taglio del nastro. Parliamo di Mark, ovvero Crea il suo robot personale. Un’esperienza di apprendimento per tutte le fasce di età e che permette di seguire pochi e divertenti passaggi per realizzare un robot completo. Con Mark si potrà imparare ad utilizzare il codice e persino l’intelligenza artificiale, grazie a tanti livelli di apprendimento e al linguaggio MicroPython. Si potranno costruire percorsi, lasciare che il robot guidi da solo oppure creare una mappa avanzata e persino un progetto che prevede una competizione fra più robot. L’asta sarà aperta per soli altri sette giorni, mentre il goal da circa 7 mila euro è già stato raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi accompagneranno tanti aspiranti vincitori verso la scoperta dei bottini previsti dal nuovo concorso. Anche se in realtà molti giocatori sono ancora indecisi su quali numeri giocare, impegnati nella ricerca della combinazione perfetta da segnare sulla propria schedina. Se non avete ancora le idee chiare, potete sempre affidarvi al consiglio della nostra Rubrica: la smorfia napoletana ci ha già svelato i numeri abbinati alla news che abbiamo scelto per voi. Parliamo di modelli di auto e uno dei brand più rinomati, la Volkswagen. Sembra che il modello più venduto dall’azienda non sia la Golf, come qualcuno potrebbe pensare con facilità. Il più venduto dal marchio tedesco è in realtà un wurstel: da più di 45 anni, la Volkswagen produce infatti salsicce nel suo stabilimento in Germania. All’inizio la destinazione della produzione era di tipo personale e per le mense aziendali, poi sono emersi i primi negozi e la presenza negli stadi da calcio. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la salsiccia, 63, l’automobile, 46, la Germania, 13, la vendita, 86, e il modello, 7. Aggiungiamo un altro numero, la produzione, 23, per chi volesse giocare anche al 10eLotto.



