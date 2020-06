SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 9 giugno 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

Il momento dell’estrazione del Simbolotto è arrivato. Il concorso del Lotto va in archivio con i suoi numeri vincenti, che avrete già controllato visto che per giocare al Simbolotto avrete fatto una giocata al Lotto sulla ruota di Napoli. Ma questo è il momento di dedicare tutta la vostra attenzione alla cinquina di simboli vincenti del Simbolotto, perché così potete scoprire se avete vinto e quanto. Eccoli: 13 rana, 36 nacchere, 31 anguria, 26 elmo, 28 ombrello. A tal proposito, è bene ricordare che se avete indovinato due numeri, allora otterrete un premio di un euro. Sale a 5 euro con tre numeri indovinati. Si passa poi a 50 euro nel caso in cui centrate 4 numeri e altrettanti simboli. Se invece centrate tutta la combinazione di numeri e simboli vincenti del Simbolotto, otterrete un premio di 10mila euro. L’importo del premio più ambito è stato raddoppiato dopo la ripresa delle estrazioni seguita alla pausa per l’emergenza coronavirus. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Numeri e simboli del Simbolotto tornano protagonisti oggi con una nuova estrazione. Gli appuntamenti seguono sempre quelli del Lotto, gioco di cui è complementare, quindi non potrebbero esserci altri giorni di estrazione. Per partecipare al concorso, infatti, bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso di giugno è quella di Napoli. Quando si ottiene la schedina, sulla stessa si nota la giocata al Lotto e la cinquina di numeri e simboli del Simbolotto. Quindi, dopo aver seguito l‘estrazione del Lotto si può passare direttamente a quella del gioco abbinato. Una doppia chance di vincita, spendendo una sola volta la somma da giocare. Si paga solo quella del Lotto, perché quella del Simbolotto è gratuita. Ma è pure automatica, questo vuol dire che non dovete scegliere numeri e simboli, perché vengono stampati dal sistema in maniera casuale sulla vostra schedina.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Nonostante la giocata del Simbolotto sia automatica, resta sempre alto l’interesse per le statistiche di questo gioco. E allora concentriamoci sui numeri e simboli ritardatari, quelli che cioè si fanno attendere. Al primo posto resiste la Mela (2) con 29 assenze, a seguire il Natale che fa 25 di numero e di assenze. Al terzo posto il Quadro (40), che manca da 21 estrazioni. Sono 19 invece le assenze dell’Amo (23), mentre la Risata (19) si fa attendere da 17 concorsi. Ci sono poi tre simboli che sono a 16 ritardi: parliamo del Buffone (41), il Piano (37) e l’Italia (1). La top ten dei ritardatari si completa con il Cacio (30) e la Testa (34) che sono arrivati rispettivamente a quota 14 e 13 assenze. Se tra questi c’è qualche simbolo che compone la vostra cinquina, allora potrete seguire con ulteriore interesse la nuova estrazione del Simbolotto, in vista della quale vi auguriamo buona fortuna.



