Louis Dassilva potrebbe sottoporsi ad un nuovo test per dimostrare che non è lui nel video delle 22:17 ripreso dalla telecamera della farmacia in Via del Ciclamino. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e amante di Louis, è stata interrogata sulle parole del metalmeccanico senegalese, che ha minimizzato la loro relazione, spiegando che tra loro era solo una storia di sesso. A “Mattino 5”, Manuela sembra restia: non vuole rispondere alle domande del giornalista e le parole che dice sono poche: “Reagisco così, come vedete. Non so cosa rispondere, non so cosa dire alle sue parole. O meglio, non voglio rispondere” dice.

Intanto, la difesa valuta se permettere al proprio assistito di sottoporsi alla nuova prova video. “Louis si è reso assolutamente disponibile. Per lui non c’è nulla che osti a ripetere la prova video. Noi stiamo facendo le nostre valutazioni, anche sull’attendibilità di quella telecamera” spiega Catania, avvocato del pool difensivo. Dunque, Louis potrebbe sottoporsi al test ma dipenderà solamente dalla difesa.

A “Mattino 5” viene mostrato un vocale inviato da Louis Dassilva la sera del 3 ottobre, prima che Pierina venisse uccisa. Nell’audio, mandato ad un amico, Louis racconta dell’incidente in moto subito il giorno prima. “È vero che io non mi sono fatto male moltissimo. Me la cavo, sono delle ferite che riuscirò a far passare dai. Si guarisce, niente di rotto, niente di grave… La moto è da un mese che ce l’ho. Non potevo chiamare nessuno perché tutti sono già via. Ho chiamato la polizia, c’era l’ambulanza… Con questo sbaglio imparo, la prossima volta saprò come fare. Ora stiamo parlando di concorso di colpa, poi vediamo la prossima volta come va. Ho risparmiato due soldi per andare in Senegal e ora devo metterli sulla moto” dice Louis nel vocale.

In sottofondo si sente la tv e poi delle macchine, come se stesse sul bancone di casa. Intanto “Mattino 5” pone l’accento anche su un’altra discrepanza. Davanti agli inquirenti, Louis Dassilva ha raccontato di essere stato con la moglie Valeria fino alle 21 sul divano mentre lei ha parlato delle 22. Solamente una svista o la loro è una copertura per l’omicidio di Pierina Paganelli?