Lourdes Maria provocante come mamma Madonna/ L’ultimo scatto in perizoma…

Lourdes Maria Ciccone, figlia della regina del pop, Madonna, ha ereditato dalla madre il gusto della provocazione. La figlia 24enne sembra infatti mostrare una certa attitudine nei confronti della trasgressione, e spesso e volentieri si mostra in pose piccanti che fanno il giro del web e nel contempo discutere. E’ nota, ad esempio, la propensione di Lourdes Maria Ciccone a posare con le ascelle non depilate, un vero e proprio tabù per il gentil sesso, e negli ultimi tempi la stessa non si è fatta troppi problemi a mostrare il proprio corpo, a cominciare dal lato B coperto solo da un perizoma, con tanto di gigantesco tatuaggio sulla schiena (scatti per una campagna di moda di un noto brand), che la stessa ha mostrato recentemente sulla sua pagina Instagram.

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria?/ "Prima volta un coetaneo.."

Sempre in un’altra foto si vede la stessa Lourdes a pancia in giù con un mini abito viola e tacchi neri come fanno notare i colleghi di TgCom24.it, e anche su Vanity Fair ha posato per un servizio fotografico decisamente sexy. Un’artista quindi che sembra sempre più pronta a ripercorrere le prestigiose orme della madre, fra balletti, performance, sfilate di moda e servizi fotografici, il tutto condito da una sana dose di talento, grinta, determinazione e appunto trasgressione.

Denise Pipitone, la 19enne di Scalea/ “Mi chiamo Denisa, disposta a fare test Dna”

LOURDES MARIA, MADONNA: “LEI INCREDIBILMENTE TALENTUOSA”

“Lola è incredibilmente talentuosa – aveva spiegato di recente la mamma, Madonna – sono verde d’invidia perché è fantastica in qualsiasi cosa faccia. È una ballerina bravissima, una grande attrice, suona il piano meravigliosamente, è molto meglio di me a livello di talento. Ma non ha la mia stessa voglia di sfondare. Probabilmente perché i social media le danno il tormento inducendola a pensare: La gente mi dà delle opportunità solo perché sono la figlia di Madonna”. Lourdes, figlia del personal trainer cubano Carlos Leon, era salita alla ribalta della cronaca in particolare quando aveva partecipato ad una performance del brand di moda Disegual riproducendo un’orgia. “Il mio sogno? Aveva raccontato a Vanity Fair – interpretare un giorno, danzando, Madre Teresa di Calcutta”.

Manuel Aspidi, ex di Amici fa coming out in tv/ "Sono gay, è ora di essere chi sono"





© RIPRODUZIONE RISERVATA