LOVE ACTUALLY – L’AMORE DAVVERO/ Su Rete 4 il film con Hugh Grant

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di oggi, domenica 3 gennaio, la messa in onda del film “Love Actually – L’amore davvero”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2003 dalla Universal in collaborazione con Working Title Films per la regia di Richard Curtis il quale si è occupato anche della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Nick Moore con la fotografia di Michael Coulter mentre la scenografia è stata ideata e sviluppata dai Jim Clay. Nel cast della pellicola sono presenti Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Laura Linney e Alan Rickman.

LOVE ACTUALLY – L’AMORE DAVVERO, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta 10 storie che si intrecciano a Londra durante il periodo natalizio. Billy Mack, vecchia leggenda del rock and roll, registra una cover natalizia della famosa hit “Love Is All Around”. Nonostante ritenga il progetto spazzatura, Billy promette che canterà in televisione nudo se riuscirà a battere i Blue arrivando alla numero 1 delle classifica inglesi. La canzone risulta un successo e Billy manterrà la sua promessa, dopo aver festeggiato il Natale insieme al suo manager Joe, l’unica persona a cui tiene.

Juliet e Peter si sono appena sposati. Mark, testimone di nozze e migliore amico di Peter, organizza il loro matrimonio. Nonostante sia sempre stato freddo con Juliet, Mark è innamorato di lei. La vigilia di Natale, Mark si presenta alla porta della casa dei due sposi dichiarando il suo amore a Juliet, che lo bacia per la prima e ultima volta.

Jamie è uno scrittore. Esce di casa per andare al matrimonio di Juliet e Peter, lasciando la sua ragazza a letto con l’influenza. Al suo ritorno trova la donna a letto con il fratello. Triste e sconsolato, Jamie si ritira in un piccolo cottage vicino a Marsiglia per scrivere. Qui conosce Aurélia, la domestica, che parla soltanto portoghese. Nonostante non riescano a capirsi, i due trovano il modo per conoscersi e innamorarsi.

Harry, manager di un’agenzia di design, è sposato con Karen. L’uomo subisce il fascino di Mia, la giovane segretaria, e le compra una collana d’oro come regalo di Natale. Karen non si accorge di nulla, fino a quando non scopre la costosa collana in una tasca del cappotto del marito e pensa che sia un regalo per lei. Ma sotto l’albero troverà un cd di Joni Mitchell, capendo il tradimento di Harry.

David, fratello di Karen, è stato eletto da poco primo ministro. A Downing Street conosce Natalie, una delle domestiche. Tra i due c’è una strana attrazione, ma tutto va a rotoli quando il Presidente degli Stati Uniti in visita al primo ministro cerca di sedurre la ragazza. La sera della veglia di Natale, David trova un biglietto di Natalie e decide di andare a cercarla.

Daniel, dopo la morte della moglie, è rimasto con il figliastro undicenne Sam, che si è innamorato di una sua coetanea, Joanna. Seguendo i consigli di Daniel, Sam decide di improvvisarsi batterista per fare colpo su Joanna. Daniel incontra la mamma di un amico di Sam, Carol: tra i due scatta il colpo di fulmine.

Sarah, invitata al matrimonio di Juliet e Peter, lavora nell’agenzia di Harry ed è innamorata del suo collega Karl. Sarah, però ha un fratello affetto da malattie mentali che la chiama al cellulare incessantemente, impedendole di vivere il suo sogno d’amore.

Colin Frissell è un fattorino che cerca di sedurre ogni ragazza che incontra per strada, senza grande successo. Il ragazzo decide di partire per l’America, convinto che lì le ragazze non sapranno resistere al suo accento inglese.

John e Judy si incontrano sul set di un film a luci rosse dove posano come controfigure. I due nonostante l’imbarazzo si innamorano e decideranno di sposarsi.



