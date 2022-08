Love in Aruba/ Su Canale 5 il film con David Shawn

Love in Aruba riempirà il pomeriggio di Canale 5 a partire dalle ore 16.35 di oggi, 17 agosto, una dolce storia romantica.

Diretto nel 2021 dal regista Brian Brough (anche produttore, insieme a Brittany Wiscombe, che a sua volta ne ha scritto sceneggiatura e soggetto), il film è stato girato e prodotto dagli studios della Candlelight Media. Nel cast figurano i seguenti nomi: David Shawn McConnell, K. Danor Gerald, Madison Savoie, Sashleigha Hightower, Scarlett Hazen e Shae Robins.

Guerra amore e fuga/ Su Rete 4 il film con Sylva Koscina

Love in Aruba, la trama del film

La trama di Love in Aruba vede il protagonista, Connor (David Shawn McConnell) che ha bisogno di un tutor per sua figlia di 10 anni, qualcuno che possa viaggiare con lui e Macey (Scarlett Hazen), durante le vacanze estive. Ma i candidati, nessuno dei quali lui ritiene è adatto, lo lasciano preoccupato e frustrato. Amber (Sashleigha Hightower) è una maestra solitaria e non vede l’ora che arrivi la lunga estate senza i suoi studenti.

Amore, Matrimoni e Altri disastri/ Un film per sorridere e per riflettere sull'amore

Insegnare è la sua vita e sua sorella Candice (Shae Robins) le suggerisce un lavoro di tutoraggio per una bambina di 10 anni, e, dopo l’incontro con Connor e Macey, viene assunta, e così l’avventura dei protagonisti si sposta ad Aruba. Per quanto Connor sia devoto alla figlia, il suo lavoro è impegnativo e preoccupante, e Amber comincia a vedere i pezzi mancanti nelle loro vite. Le cose iniziano a diventare imbarazzanti tra Connor e Amber, con Connor che confessa di non sapere dove sia il limite… cosa sia accettabile e cosa no, poiché dopo che la moglie ha lasciato lui e abbandonato la figlia, è diventato sfuggente, insicuro e cauto. Amber gli suggerisce di rilassarsi e abbandonare il comportamento guardingo, facendo fluire le cose in modo più naturale possibile.

Elvis Presley Show/ Su Rete 4 il film documentario sulla star del rock

Quando Macey confessa che tutti gli altri insegnanti hanno figli molto fortunati perché, testuali parole della bambina, “le loro madri li vogliono”, Amber si commuove per la sua tristezza e si sente in dovere di colmare il vuoto e ricucire il rapporto tra padre e figlia. Quando quest’ultimo salta la cena di compleanno a sorpresa a causa di una riunione notturna, Amber prende in mano la situazione e, per la gioia di Macey, prepara una colazione di compleanno a sorpresa la mattina dopo. Mentre la ragazza colma dolcemente il vuoto nella vita di Connor e Macey, i due adulti si divertono a stare insieme e a scoprire le bellissime spiagge e gli animali esotici di Aruba.

Trascorrendo più tempo insieme, Connor abbassa pian piano la guardia e inizia a vedere Amber sotto una luce diversa: mentre confessa alla ragazza di sentirsi inadeguato a crescere Macey, i due si scambiano un intimo bacio di cui Connor si pente verbalmente e che lascia Amber scossa. Un emotivo appello di Macey costringe Connor ad affrontare le sue paure e a rivalutare i suoi sentimenti per Amber e la vita che vuole per la figlia e per se stesso. Ma è troppo tardi per salvare un rapporto sul quale Amber sembra aver perso tutte le speranze di riuscita?











© RIPRODUZIONE RISERVATA