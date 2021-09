Love is in the air/ Anticipazioni puntata 25 settembre: Eda e Serkan e le prove…

Love is in the air, anticipazioni puntata 25 settembre

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nella puntata in ondaoggi, sabato 25 settembre di Love is in the air, assisteremo a una sorprendente rivelazione. L’appuntamento straordinario del sabato infatti promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Durante la festa di addio al celibato Erdem confesserà che i cristalli di zucchero con effetto sedativo non erano stati portati da lui per la notte dell’Hennè, ma dal suo assistente Melih. Quando non si riusciva a trovare questo ingrediente, indispensabile per la buona riuscita della festa infatti, Erdem aveva deciso di chiedere aiuto all’assistente. Al suo ritorno in città Eda e Serkan proveranno gli abiti della cerimonia. Anche le ragazze proveranno abiti da sogno, in particolare Melek e Ceren avranno occasione di provare stupendi abiti da sposa.

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nella puntata di venerdì 24 settembre 2021 della soap turca Love is in the Air abbiamo visto Eda e Serkan sul punto di annullare le nozze a causa di un malinteso. Inevitabilmente la coppia appare stressata dagli ultimi preparativi del matrimonio, e impegnata a fare in modo che tutto fili liscio e a non indispettire di nuovo nonna Semiha che sembra finalmente avere accettato il fatto che la nipote entri a far parte della famiglia Bolat. Mentre sistemano gli ultimi dettagli però arriva una telefonata che fa infuriare Eda: Ferit ed Engin hanno organizzato un viaggio per soli uomini per festeggiare l’addio al nubilato di Serkan. Ovviamente la cosa non fa affatto piacere a Eda e i due finiscono per litigare e arrivare addirittura a pensare di annullare il loro matrimonio. La stanchezza sembra avere la meglio sui due, che iniziano a pensare di non essere affatto pronti a celebrare il loro matrimonio.

Se Eda si mostra furiosa con Serkan, neppure Piril brilla di felicità davanti a questa notizia. Dopo aver chiesto spiegazioni a Engin riguardo al motivo per cui non le ha parlato della festa organizzata in gran segreto, la ragazza diventa una furia. Mentre Serkan, Engin e Ferit si godono la loro festa per soli uomini, Eda si rifugia da Piril e Ceren in cerca di sostegno. L’idea di essere state totalmente estromesse da un viaggio di piacere dei rispettivi fidanzati sembra proprio difficile da digerire per le tre donne. Proprio quando ormai anche le famiglie di Eda e Serkan apparivano entusiaste per l’unione dei due ragazzi, la vicenda della festa di addio al nubilato rischia di creare profondi screzi nella coppia.

