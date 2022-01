Love is in the air/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: la verità di Aydan

Love is in the air, anticipazioni puntata 28 gennaio

Leggiamo le anticipazioni di Love is in the air di oggi 28 gennaio. Aydan ha capito qual è la verità, ovvero qual è il padre vero di suo figlio. Non sa però come dirlo a tutti e due, in quanto potrebbero avere una brutta reazione, la quale preoccupa molto la donna. Quest’ultima però è molto decisa di dirlo a tutti e due, perché è la cosa giusta. Il giorno seguente alla scoperta, i genitori vanno a casa di Eda per parlare con l’imprenditore e chiedergli se gli può dare un giorno di riposo. Questo famoso suo giorno libero ha lo scopo di andare a parlare con la scuola per il loro figliolo. Bisogna sapere però che entrambi hanno tenuta nascosta una caratteristica a Serkan ed Eda, la quale potrebbe generare delle discussioni non indifferenti. I due genitori non hanno parlato con nessuno della discussione che hanno avuto, proprio per paura che la bimba potesse rubare l’ultima posizione rimasta in classe al loro figlio.

Adesso però c’è un grosso problema, in quanto Kiraz vorrebbe andare a scuola con il suo cuginetto. Si dovrà quindi trovare una giusta soluzione a questo dilemma. I due innamorati dovranno lavorare insieme. La donna sa che il ragazzo dovrebbe controllare il progetto creato dal suo amico, ma ha paura che sia troppo cattivo con quest’ultimo, il quale è solo un apprendista. Sapendo che l’uomo la stima molto, lei gli dice di rimanere un po’ da soli e lo calma a modo suo, proprio per consigliargli di non fare scoraggiare completamente Karem.

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Love is in the air. Piril adesso ha capito che il marito non la sta tradendo con un’altra donna misteriosa, quindi è più tranquilla, ma avrebbe preferito che il compagno le avrebbe detto di questo suo progetto innovativo, in quanto è stata molto in ansia. Nel corso di una degustazione, entrambi incontrano una direttrice di una prestigiosa scuola e decide di avvicinarsi a parlarle, sperando che venga accettato suo figlio in questo istituto. Piril è molto sospettosa e con l’aiuto della sua amica controlla e segue il compagno per capire se l’uomo la stia tradendo di nascosto con un’altra signora. Per dire la verità, però, l’uomo ha iniziato segretamente un progetto di cucina, ma ha deciso di non dire nulla alla moglie, ma non si capisce quale sia il motivo di questa decisione. Forse con lo scopo di non generare delle polemiche, a seguito del difficile periodo che hanno affrontato.

La donna adesso è molto tranquilla e perdona suo marito, anche se è molto delusa dall’uomo, in quanto non le ha dato fiducia questa volta. La coppia fa qualunque cosa pur di parlare con questa preside, con lo scopo d’iscrivere il figlio a questa scuola. Questa preside è conosciuta perché ammette e seleziona i bambini nella sua scuola, a seguito del superamento di un colloquio con i genitori e ciò spaventa molto i genitori. I due sono quindi molto spaventati da questa cosa, ma decidono comunque di farsi coraggio e parlare. Si tratta proprio di un’avventura per i due genitori, i quali sono molto ambiziosi per il futuro del loro figlio. La coppia decide di passare una serata insieme, partecipando a una degustazione che si terrà in un locale. In questa occasione vengono a sapere che la scuola molto famosa ed elegante è alla ricerca di nuovi alunni, ma per l’iscrizione è necessario un colloquio dei genitori con la preside. A prendere appunti sono i due genitori, i quali vogliono affrontare l’ansioso incontro con la preside della scuola, proprio per essere sicuri che si tratti del posto ideale per mandare il loro piccolo figliolo.



