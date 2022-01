Love is in the air/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: si prepara la festa di Kiraz

Love is in the air, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Questo di Love is in the air è stato il primo episodio dell’anno e anche dell’inizio settimana, è andato in onda su Canale cinque alle ore 16:45 o in streaming sul canale apposito. L’imprenditore non è mai stato un amante dei bimbi. Lui e la donna si sono allontanati anche per questo e la malattia dell’uomo non ha aiutato per nulla nella relazione. Il loro amore però sarebbe riuscito ad affrontare anche questo problema, ma da quando lui ha detto di non voler prendersi le sue responsabilità, questo si è purtroppo spezzato e non è più come prima. Per tanti anni l’uomo è stato ignaro del fatto che la sua fidanzata fosse incinta e che il padre fosse proprio lui.

Lui adesso ha quindi molto timore di cambiare improvvisamente la sua vita a causa della bimba, quindi è propenso a tirarsi indietro senza assumersi le proprie responsabilità. In questa puntata, quindi, ha rinunciato alla figlia. Aydan vuole organizzare una festa di compleanno per Kiraz e con l’aiuto di Engin vuole provare a far cambiare idea a suo figlio, in quanto vuole che si affezioni alla bambina e pensa che lui stia sbagliando di grosso. Serkan di solito è irremovibile, in quanto quando ha un’idea, difficilmente cambia modo di pensare. Successivamente la Bolat è intenta a pensare con Kemal a un piano per avere l’affidamento esclusivo della bimba e ha bisogno del suo contribuito per riuscire in questo intento.

Nelle scorse puntate di Love is in the air abbiamo visto che la donna ha avuto finalmente il coraggio di dire al suo amato che la bimba è sua figlia e lui è rimasto scioccato. L’uomo ha detto che non avrebbe mai voluto avere una biambina e che se l’avesse saputo prima avrebbe desiderato che la donna interrompesse la gravidanza. La donna è scioccata e il Bolat si tira indietro, in quanto non vuole fare il padre di questa bimba sconosciuta fino a quel momento. Eda aveva tanti sogni e per colpa di queste dichiarazioni dell’uomo sono crollate. Ayfer vede il figlio sconfortato e con la testa tra le nuvole e chiede un aiuto a Engin. Insieme quindi cercano con tutte le forze di far affezionare l’imprenditore alla bimba, con lo scopo di cambiare idea. Mentre ha questo piano, la signora vuole far allontanare Kiraz agli Yildiz. Nel frattempo, con l’aiuto del suo fidanzato, la signora sistema le carte necessarie per ottenere totalmente l’affidamento e ha bisogno di un contributo per questo.

Love is in the air: anticipazioni del 4 gennaio 2022

Secondo le Anticipazioni Love is in the air la preparazione per la festa di compleanno di Kiraz è in corso d’opera e nel frattempo Eda riesce a svolgere bene una preparazione, grazie all’incoraggiamento di Serkan. L’imprenditore prende la decisione di rifiutare la bambina, ma poi se ne pente perché discute con il suo medico, con Eda e con Engin, i quali lo fanno ragionare. Serkan decide si spiegare a Eda il motivo del suo rifiuto verso la bambina, ovvero che lui pensava che il tumore potesse riformarsi e quindi aveva paura di far stare male Eda e sua figlia, se gli fosse successo qualcosa di brutto. Questa strategia quindi è un modo per non far affezionare la bambina al padre e non rischiare dolori e tristezze. Essendo però trascorsi cinque anni, ovvero un periodo che diminuisce notevolmente il rischio di recidiva, l’uomo ha saputo dal dottore che la malattia probabilmente non si presenterà di nuovo.

Mentre ci si sta preparando per la festa della bimba, Serkan rifiuta ancora la bambina. Successivamente però se ne pente, grazie al suo medico.



