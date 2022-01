Love is in the air/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Bolat vuole diventare padre

Love is in the air, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

In questa puntata di Love is in the Air abbiamo visto i vari preparativi per l’evento tanto atteso, invece la mamma deve affrontare un progetto importante lavorativo. L’uomo però poi affronta un cambiamento, ovvero dopo aver parlato con il suo dottore, il quale lo ha rassicurato dicendogli che il tumore non verrà di nuovo. Comincia a pensare di prendersi le sue responsabilità e stravolgere completamente la sua vita. Nelle puntate precedenti abbiamo visto che Eda ha avuto il coraggio di dire all’uomo la verità e lui è rimasto letteralmente senza parole. Ha molta paura, in quanto teme che il tumore possa ritornare e che questo possa far stare molto male la sua amata e sua figlia, quindi ha deciso di allontanarsi da loro, per evitare questo dolore.

L’uomo ha lasciato che sua madre iniziasse a scrivere sui documenti per avere l’affidamento totale della bimba al suo posto. Ma come succede in ogni soap opera che si rispetti, i colpi di scena sono sempre inaspettati e le situazioni finiscono per ribaltarsi e cambiare completamente. La donna è molto delusa, in quanto il Bolat le è stata molto vicina durante il suo progetto, ma l’imprenditore non vuole proprio cambiare idea. In seguito però, grazie al dottore, fa retro front riguardo la sua paternità e tutto verrà ribaltato, in quanto sarà quindi proprio lui a dire alla bimba di essere il padre. La festa non andrà come previsto, in quanto la bimba appena arriva non vede il padre e quindi decide di scappare per la forte tristezza che prova. Davanti a questa situazione che si è creata, l’uomo coglie l’opportunità per cercarle e creare un buon rapporto. Il suo obiettivo ora è proprio quello di essere un padre fantastico di una bimba meravigliosa.

Love is in the air: anticipazioni del 5 gennaio 2022

In Love is in the air dopo una lunga meditazione, l’imprenditore ha preso la decisione di voler diventare padre, ma sarà una strada tortuosa. Per tanti anni non c’è stato e quindi sarà molto difficile e inizia a vedere tutto quello che si è perso fino a ora attraverso dei video della sua ex donna amata. Queste immagini che vede lo ispirano molto, in quanto in lui nasce il desiderio di recuperare tutto il tempo perduto, Non ha visto sua figlia crescere e vuole fare di tutto per creare un buon rapporto. Alcune volte la vita offre delle palesi occasioni, ma completamente inaspettate da chi le sta affrontando. Ad esempio in questo caso si tratta di una circostanza imperdibile, in quanto la bimba sparisce proprio il giorno del suo undicesimo compleanno. Si tratta sicuramente di una buona occasione per potersi avvicinare finalmente a lei. Comincia a correre per cercare la bimba e invece trova la mamma disperata, la quale appena lo vede lo abbraccia. Proprio come è successo in passato, la donna si affida a lui, anche se sa che farà di tutto per trovare Kiraz. Engin e Pril sono molto in difficoltà e ci sono degli approcci sentimentali tra due coppie possibili. Tutti sono molto preoccupati per la bimba, dove è andata? Proprio il padre riesce a trovarla, grazie all’aiuto di Can. Lei tiene in mano un palloncino con un bigliettino attaccato sopra con una frase commuovente riferita al padre. Quando torna in albergo afferma che non vuole spegnere le candeline finché non arriva il padre e quindi l’imprenditore entra vestito da astronauta e con in mano il palloncino. La bimba è felicissima di questa scoperta.

