Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: svolta per Eda e Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 26 luglio

Nuovo appuntamento oggi 26 luglio 2021 con la soap turca Love is in the air. Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate. Sappiamo che Serkan aspetta l’arrivo del nuovo socio Efe Akman, ma portando un certo ritardo al suo posto ci sarà Ferit. Ma la sua presenza non sarà gradita da Selin, visto ciò che è accaduto tra i due il giorno prima. I due avranno un momento in cui si chiariranno e Ferit confesserà alla sua ex, che tra loro non avrebbe funzionato visto che lei è ancora innamorata del Bolat.

Appena Efe Akman arriva alla Art Life colpirà tutti, infatti è particolarmente affascinante, allegro, e pronto a lavorare tra i suoi dipendenti. Melo e Leila rimarranno affascinate dall’architetto paesaggista più famoso in Italia. Anche Eda subirà il suo fascino, tanto che il suo nuovo socio chiederà la sua collaborazione in attesa che la sua squadra di dipendenti arrivi alla holding. Questo atteggiamento manderà Serkan su tutte le furie, che dopo essersi sentito dire no dopo la sua proposta per riacquistare le quote vendute da Selin, farà il possibile per allontanare Eda da lui.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Intanto mentre il Bolat deve tenere gli occhi ben aperti con il suo nuovo socio, la signora Aydan tormenta il marito che si trova in ospedale, tanto che interromperà le videochiamate. Impossibilitata a parlare con Alptekin, Aydan riceverà una visita da Ayfer. La zia di Eda vorrà sostenere Aydan in questo momento così delicato e lei lo apprezzerà. Convinta che Ayfer ne fosse a conoscenza, Aydan le rivelerà che i due giovani stanno assieme, le due donne decideranno di fare il possibile per separarli. Alla riunione con Akman ci sarà anche Ferit, che si scuserà con Selin per averla lasciata sull’altare.

Poi stanco di doversi sempre giustificare e scusare, Ferit lascia la Art Life e ritorna al suo ufficio. Ma prima di uscire incontrerà Ceren, tra loro c’è un certo feeling. Questo incontro casuale non sfuggirà agli occhi di Selin, stupita dal fatto che il suo ex e Ceren si conoscano. Piril cercherà di calmare subito l’amica, e poi le racconterà del bacio con Engin e di come lui sia scomparso per un lavoro in Qatar.

Le anticipazioni di Love is in the air

Mentre Selin si trova in crisi per aver perso anche Ferit, Eda e Serkan decidono di parlare alle rispettive famiglie della loro relazione. La zia di Eda parlerà con Serkan e gli consentirà di frequentare la nipote solo a certe condizioni da lei imposte, mentre Eda dovrà attenersi alle regole che imporrà Aydan.

Dopo questo incontro, appena arrivata in ufficio Eda sentirà una conversazione tra il Bolat e Selin, in cui lui gli dirà di aver bisogno di lei per alcuni aspetti che riguardano la holding, Eda in preda ad un attacco di gelosia si sentirà molto sconfortata. L’unico che elogerà Eda per i suoi disegni sarà Efe che inviterà la bella fioraia nei suoi uffici a Roma.



