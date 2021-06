Love the Way You Lie, sigla Temptation Island 2021/ Nuove accuse di misoginia a Eminem…

“Love The Way You Lie”, la canzone frutto della collaborazione tra Eminem e Rihanna, è uscita nel 2010 ma fa parlare ancora di sé. In Italia riecheggia ormai dal 2014 come sigla di Temptation Island, ma viene ancora ascoltata in tutto il mondo, tanto che ha raggiunto la soglia degli 800 milioni di ascolti su Spotify. Ma è una canzone che continua a far parlare di sé per il testo, Skylar Gray ha dedicato il ritornello alla relazione controversa con l’industria musicale, ma il testo è acquisito man mano più livelli per il pubblico. L’apprezzamento può essere misurato anche nel successo commerciale del singolo, che è quello più venduto di Marshall Bruce Mathers III. Anche il video della canzone è un successo, infatti è oltre i 2,2 miliardi di visualizzazioni sul canale ufficiale YouTube di Eminem. Eppure, le polemiche attorno al testo di “Love The Way You Lie” continuano a montare. Il rapper è finito, infatti, nel mirino della Generazione Z su TikTok e Twitter, tanto che nelle scorse settimane è finito in tendenza l’hashtag #CancelEminem.

LOVE THE WAY YOU LIE, NUOVE ACCUSE DI MISOGINIA A EMINEM…

La Generazione Z ha dichiarato guerra al rapper di Detroit per una strofa del testo: “Se lei prova di nuovo ad andarsene, la lego al letto e brucio la casa”. Non si è fatta attendere la replica di Eminem, che ha rivendicato la libertà della sua musica, anche rispetto alle interpretazioni che vengono fatte. “Non mi fermerò nemmeno quando i miei capelli diventeranno grigi, perché non si fermeranno finché non mi cancelleranno”, la sua risposta in Tone Deaf, singolo pubblicato nell’ultimo album del rapper. Sembra così rispondere alle critiche dei giovani utenti che lo accusano di misoginia per il testo di “Love The Way You Lie”, un’interpretazione però non condivisa dalla stessa Rihanna, che infatti anni fa, dopo le prime critiche alla canzone, spiegò che il racconto di una violenza non la esalta né conduce in quella direzione, ma serve a raccontarla per quella che è. Una linea sottile di giudizio, ma la stessa Rihanna fu vittima di violenza domestica da parte dell’allora fidanzato Chris Brown.

