Lozano al Napoli/ Accordo per il messicano, resta aperta la pista James Rodriguez

Hirving Lozano al Napoli, ci siamo: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è fatta per il passaggio del messicano dal PSV Eindhoven ai partenopei. Il quotidiano capitolino non ha dubbi: dopo una lunga ed estenuante trattativa, le due società sono giunte alla fumata bianca. Un’accelerata si è avuta la scorsa settimana con l’eliminazione dai play-off Champions League della compagine di Eredivisie, ieri l’intesa totale tra le parti: sistemati i cavilli legati ai diritti d’immagine, da sempre ostacolo principale in casa azzurra. Un’operazione da 80 milioni di euro: un investimento degno di nota quello di Aurelio de Laurentiis, con l’esterno offensivo ventiquattrenne che metterà nero su bianco un contratto di 5 anni da 4 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto: Lozano è atteso in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito e per le firme.

LOZANO AL NAPOLI, AFFARE DA 80 MILIONI

«L’ultima volta l’ho visto ai Mondiali, facevo il commentatore per una televisione messicana», così Carlo Ancelotti ha dribblato le domande dei cronisti a Miami, dove il suo Napoli affronterà in amichevole il Barcellona. E l’arrivo di Lozano – pagato 8 milioni di euro dal PSV nell’estate 2017 – non pregiudica il sogno James Rodriguez: il fantasista colombiano resta in cima alla lista dei desideri partenopei. Un assist arriva dal tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane: James infatti non rientra nella lista dei convocati per il prossimo impegno amichevole contro il Salisburgo. Un segnale di rottura? Ancelotti incrocia le dita, senza dimenticare la prima punta: dopo l’inserimento a sorpresa per Edin Dzeko, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora diverse piste, basti pensare al sondaggio per Romelu Lukaku e la trattativa a fari spenti per Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, il Napoli mette la quinta sul mercato..

