LUANA, APPELLO ALLA MAMMA IN LACRIME: “ACCETTA CHE AMO UNA DONNA”/ Pace a C’è posta per te 2024 ma…

La missione di Luana a C’è posta per te 2024 è più ardua che mai. Sua madre non solo non vuole accettare la sua relazione con una donna, ma neppure degna di uno sguardo la sua fidanzata Damilka. Arriva anzi ad usare parole che feriscono molto entrambe, come quando ammette di non essere uscita di casa per un anno per la vergogna, ma di aver poi capito che “Si deve vergognare lei (la figlia, ndr) non io!”

Luana è in lacrime: “Ma come fai a non aver voglia di abbracciarmi? Io non ce la faccio più!” ammette. La donna conferma di averne altrettanta voglia ma non di farlo con “quella donna” al suo fianco. Maria De Filippi ce la mette tutta e riesce alla fine a trovare un compromesso: Damilka rimane al suo fianco mentre madre e figlia si riabbracciano. Una pace, insomma, a metà. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luana a C’è posta per te 2024 con la fidanzata per fare un appello alla mamma: “Accetta il nostro amore”

“Questa è la storia di un amore che non piace a una mamma”. È così che Maria De Filippi introduce Luana e Damilka, le protagoniste della quarta storia della prima puntata di C’è posta per te 2024. Le due donne stanno insieme, si amano e sognano di sposarsi. Arrivano a chiedere l’aiuto di Maria perché la mamma di Luana non accetta questa relazione, né accetta il fatto che la figlia sia omosessuale.

Luana rivela che il 7 febbraio 2022 ha perso sua madre, ovvero il giorno in cui ha fatto coming out. “Lei mi ha detto che faccio schifo, che non può esistere e che deve tornare ad essere la figlia femmina che ha sempre avuto.” ha raccontato la ragazza, che oggi spera di potersi riappacificare con sua madre e che lei accetti la sua omosessualità.

C’è posta per te 2024, Luana e le parole alla mamma: “Vorrei fossi felice per me”

Nel rivederla dall’altra parte della busta di C’è posta per te 2024, Luana, in lacrime, le lancia il suo appello: “Mamma sono arrivata fin qui stasera per cercare di farti capire che sono sempre la stessa, Luana, tua figlia, In me non è cambiato nulla e io sono qui per dimostrarti che non è così. Io non sto sbagliando in nulla, semplicemente ho capito crescendo quali sono i miei sentimenti, quelli veri, pur, che ti batte il cuore forte fino a scoppiare. Ammetto di aver sbagliato modi e tempistiche, ma non ti ho mai preso in giro. Sono qui con il cuore in mano per farti capire che questa è la mia scelta, la mia vita, e vorrei solo che voi foste felici per me. La mia voglia di cercarti non svanirà mai perché sei la mia mamma e nessuno mai potrà cancellarti.”

