Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione spariscono dai social/ Fan in ansia, c’entra la bambina?

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono spariti da Instagram e da tutti i social. La coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne sta destando preoccupazione tra i followers: non è da loro non pubblicare storie e foto per così tanto tempo, specialmente dopo la nascita della piccola Allegra, primogenita dei due. Li abbiamo conosciuti nel 2019, anno in cui Maria De Filippi aveva deciso di mettere l’ex gieffino Andrea Cerioli sul trono del famoso dating show, dopo un primo trono di qualche anno prima andato male, nonostante si fosse poi fidanzato a posteriori con la bella siciliana Valentina Rapisarda.

Uomini e donne, Gionatan Giannotti diventerà papà/ "Il giorno più bello della mia vita"

La storia tra i due, partita a fuoco e fiamme dopo Uomini e Donne, è però terminata malissimo a causa dell’incompatibilità caratteriale. Un amore in cui tutti credevano, data la grande passionalità di entrambi e le infinite promesse reciproche: la Rapisarda si era addirittura tatuata le iniziali dei loro nomi su un braccio, circondate da un cuore. Il vero colpo di fulmine, Andrea Cerioli lo ha avuto a Uomini e Donne con Arianna Cirrincione. Anche in quel caso, lui era reduce da una stagione televisiva, era stato tentatore a Temptation Island, diventando un vero e proprio sex symbol tra gli influencer.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian rivela: "Abbiamo un rapporto litigarello"/ "Spero di piacere a sua madre"

Andrea Cerioli provato dalla nascita di Allegra: “La cosa più bella del mondo ma anche la più stancante…passerà, o forse no”

Nello studio di Uomini e Donne ha poi incontrato lo sguardo di Arianna Cirrincione, la più semplice e ingenua tra le corteggiatrici. La loro prima esterna in un bar, poi il corteggiamento sfrenato da parte di entrambi, tanto che Andrea Cerioli la sceglie prestissimo, ammettendo di essersi pazzamente innamorato. Dopo poco tempo, la convivenza con un gatto bellissimo e una vita semplice, proprio come Cerioli aveva sempre sognato. Poi la nascita della figlia Allegra, che ha rivoluzionato le loro vite in modo davvero radicale, tanto che secondo i followers sembrerebbe proprio la nascitura la causa della loro momentanea assenza dai social.

Amici 24, tre ex allieve nel cast della nuova edizione?/ "Sono state spinte da Anna Pettinelli"

Una pausa da Instagram totalmente inaspettata e mal vista dai fan, che ormai sono affezionatissimi della vita dei due influencer conosciuti a Uomini e Donne. Poco tempo fa, Andrea Cerioli aveva però confessato di essere un po’ in difficoltà dopo essere diventato padre: “Siamo un po’ assenti ultimamente – aveva detto dopo che i seguaci si erano accorti della loro latitanza – Chi ha un bimbo piccolino ci capirà…è tosta davvero […] siamo felicissimi e stanchissimi”. Tutto questo in una storia su Instagram, accompagnata da una foto in cui si vede lo sguardo di Andrea Cerioli decisamente provato, mentre la compagna Arianna Cirrincione dorme sfinita con in braccio la bambina. “La cosa più bella del mondo ma anche la più stancante…passerà, o forse no” aveva scritto alla fine del post. Torneranno a breve a raccontare la loro quotidianità? Questo non si sa ancora, ma quel che è certo è che anche loro hanno bisogno di un sano e meritato riposo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA