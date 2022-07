Luana, compagna Dani Faiv/ Chi è? Da poco genitori di Nicolò: “Ora che sono padre…”

Torna questa sera in tv, per un nuovo appuntamento col ciclo di puntate che portano sul piccolo schermo di Italia 1 le emozioni del live, “Cornetto Battivi Live 2022”, il festival estivo itinerante di Radio Norba tra le piazze pugliesi. E nel cast di artisti che salirà questa sera sul palco c’è anche Dani Faiv, al secolo Daniele Ceccaroni, uno dei rapper più quotati ma al tempo stesso discussi della new wave italiana di questo genere anche se sarebbe più corretto parlare di hip hop: e in attesa di guardare la performance live del 29enne artista scopriamo qualcosa di più sul suo privato e la vita sentimentale.

A dire la verità, e a testimonianza di ciò c’è una recente intervista concessa dal diretto interessato a “Rolling Stone Italia” di cui diamo conto più avanti, non sappiamo molto del privato di Dani Faiv anche se è noto da tempo che è legato a tale Luana, che compare anche come Luana Faiv nel featuring di alcuni brani, tra cui “Easy”. Non solo, la storia compagna di cui non si conosce granché l’ha tuttavia reso padre: infatti come scritto da alcuni siti evidentemente bene informati, lo scorso gennaio Luana ha infatti dato alla luce il primogenito della coppia e pare che i genitori abbiano deciso di chiamarlo Nicolò.

LUANA, CHI E’ LA COMPAGNA DEL RAPPER DANI FAIV? L’ARRIVO DEL PICCOLO NICOLO’ E…

Da allora tuttavia non ci sono molti aggiornamenti a proposito della compagna di Ceccaroni e del bebè arrivato in Casa Faiv: come accennato poco sopra, il rapper pare sia sempre molto abbottonato in merito alla propria vita privata e famigliare anche se in una intervista concessa a uno dei principali magazine musicali italiani aveva accennato al fatto che la paternità da quasi cinque mesi ancora non ha avuto riflessi sulla sua produzione dal momento che la sua ultima fatica discografica, intitolata emblematicamente “Faiv”, era già stata registrata, in attesa di essere pubblicata lo scorso 3 giugno.

Intervistato invece dal sito di settore ‘Rapologia’, Dani Faiv si è lasciato andare invece a qualche altra rivelazione in merito alla nuova esperienza di genitore assieme alla sua Luana. “L’essere diventato padre ora mi sta influenzando in maniera positiva” ha raccontato l’artista ligure accennando ai primi mesi del piccolo Nicolò nella loro casa, pur ammettendo candidamente che l’arrivo del piccolo ha cerco cambiato la routine famigliare sua e della compagna ma “non sta condizionando l’uscita dei vari progetti, l’ha solo rallentata di pochi mesi… Ma è stato meglio perché così ho avuto il tempo di rivedere qualche traccia per migliorarla”.











