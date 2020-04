Luana D’Esposito ventriloqua Avanti un altro choc/ “Mi dicevano che ero grassa”

Pubblicità

Luana D’Esposito, la bellissima ventriloqua di Avanti un altro, dotata di una bellezza travolgente, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, racconta gli inizi della sua carriera. Amante del mondo dello spettacolo e della danza, Luana D’Esposito ha provato a conquistare un posto in televisione partecipando a vari provini. Nonostante la grande voglia di farcela, tuttavia, la D’Esposito racconta che c’è stato un momento in cui ha pensato di abbandonare tutto. Colpa del commento infelice di un’autrice che, pur riconoscendo la sua bellezza, le fece notare che a causa di alcuni chili in più non sarebbe mai riuscita a sfondare. “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglai di fare televisione”, ha racconta a Vero. Una previsione che, tuttavia, non si è avverata. Luana, infatti, è entrata a far parte della famiglia di Avanti un altro conquistando subito il cuore del pubblico.

LUANA D’ESPOSITO: “AVANTI UN ALTRO? NON CAPISCO L’INTERRUZIONE”

Luana D’Esposito, nonostante qualcuno abbia tentato di dissuaderla dal suo desiderio di lavorare in tv, è riuscita a conquistare un post nel cast di Avanti un altro. La trasmissione di Paolo Bonolis, come molti altri programmi, è stata temporaneamente sospesa per l’emergenza coronavirus. Una decisione che, tuttavia, esattamente come il conduttore e alcuni autori, la stessa D’Esposito non riesce a comprendere. “Io dò ragione agli autori e a Paolo, d’altronde la trasmissione è registrata e tutte le puntate erano pronte. Non capisco”, ha detto a Vero. Nel corso dell’intervista, infine, la bellissima Luana ha parlato anche della sua vita privata ribadendo di essere ancora single. “Sono molto sfortunata in amore, infatti sono single da tre anni e mezzo. Le amiche mi dicono che io spavento gli uomini”, ha concluso.



