Luca Argentero al parco con Cristina Marino e i figli/ Pomeriggio in famiglia tra giostre e puro relax

Luca Argentero in famiglia: pomeriggio al parco con Cristina Marino e i figli

Il grande successo professionale da un lato, l’amore per la famiglia dall’altro. È davvero un periodo d’oro per Luca Argentero, protagonista della terza stagione di Doc – Nelle tue mani che in Rai sta ottenendo ottimi ascolti. Il suo Andrea Fanti è sempre più nel cuore del pubblico, ma il vero trionfo dell’attore risiede nel suo privato, a casa, al fianco della moglie Cristina Marino e dei figli Nina Speranza e Noè Roberto. Quando non è impegnato sul set, infatti, l’attore si rifugia in famiglia e condivide con i suoi affetti momenti di assoluta spensieratezza.

Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono “Doc” al Parco Sempione a Milano, assieme a moglie e figli, in un pomeriggio di divertimento e puro relax. Le foto mostrano la famigliola riunita alle giostre: la primogenita Nina si diverte sul trenino e con i salterelli, con papà Luca ad accompagnarla e ad immortalare ogni istante con il telefonino. Il secondogenito Noè, che ha da poco compiuto un anno, arriva in passeggino per poi fare un giro sulle giostre in compagnia di mamma Cristina.

Luca Argentero, un periodo d’oro tra vita privata e carriera

Un pomeriggio vissuto in amore e serenità, al parco, lontano dalle telecamere e dal set. Luca Argentero coglie ogni occasione, quando la sua agenda è libera da impegni professionali, per stare al fianco della sua famiglia e godersi ogni istante di questo grande amore per moglie e figli. Un periodo d’oro nel privato e nel pubblico, con una carriera che celebra nuovamente la sua bravura nei panni di Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani.

Anche la terza stagione della fiction, in onda in queste settimane in prima serata su Rai 1, è un vero trionfo in termini di ascolti. Il pubblico fa sentire all’attore tutto l’affetto del mondo e, per lui, questo successo è motivo di grande soddisfazione. Questa sera, intanto, va in onda la settima e penultima puntata della terza stagione, che ha ancora tanti nodi da sciogliere e misteri da svelare.

