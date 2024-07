Luca Argentero e Cristina Marino: amore in alto mare/ Vacanze a Ibiza con i figli Nina e Noè

Luca Argentero e Cristina Marino: amore a gonfie vele

Luca Argentero e Cristina Marino sempre più innamorati, felici e complici nelle foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì10 luglio 2024. Dopo aver festeggiato il compleanno della sua dolce metà, l’attore ha scelto Ibiza per trascorrere una vacanza in formato famiglia trascorrendo giornate in spiaggia con la moglie e i loro bambini, Nina Speranza e Noè. Un amore, quello della coppia che diventa sempre più grande e profondo come si evince anche dalla dedica che Argentero ha fatto alla moglie in occasione del suo compleanno.

Luca Argentero e Cristina Marino, la figlia Nina compie 4 anni/ Festa in grande al Parioli Garden

“Impegnato a dirti che ti amo, in ogni angolo del mondo”, le parole dell’attore che ama dedicare il proprio tempo libero alla sua famiglia come mostrano le foto di Chi che mostrando la dolce e bellissima famiglia intenda a godersi una vacanza tranquilla dedicata soprattutto ai piccoli.

Luca Argentero e Cristina Marino: genitori innamorati dei figli Nina Speranza e Noè

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Luca Argentero e Cristina Marino sono insieme ai figli in spiaggia non perdendo mai di vista i due bambini: in alcune foto, Argentero guarda Nina Speranza mentre Cristina Marino ha tra le braccia Noè mentre in altri scatti, l’attore si occupa del secondogenito che ha in braccio senza mai perdere di vista la primogenita. Due genitori presenti e innamorati dei loro bambini la cui nascita ha cambiato per sempre la vita di Argentero e della Marino.

Luca Argentero, chi è l'ex marito di Myriam Catania/ Perché è finito il matrimonio e i rapporti oggi

Entrambi, infatti, sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Nina Speranza e, poco dopo, hanno allargato la famiglia con Noè che quest’anno dev’essere seguito maggiormente dai genitori avendo sempre più voglia di imitare la sorella maggiore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA