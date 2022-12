Luca Argentero e Cristina Marino rivelano sesso bebé/ Lei “spero si innamori di me”

Luca Argentero e Cristina Marino pronti a diventare genitori bis, ma questa volta sarà un maschietto

Luca Argentero e Cristina Marino sono pronti a diventare genitori, ancora una volta. Nessun gender party per comunicare il sesso del bebè al pubblico, bensì una semplice intervista senza annunci pirotecnici. Ricordiamo che Luca e Cristina sono già genitori di una bimba, Nina, e che fino a questo momento hanno preferito mantenere un profilo basso sulla seconda gravidanza. Una gravidanza che Cristina Marino aveva svelato sui propri canali social, quando pubblicò la foto con la didascalia “Il sole dentro”.

Molti utenti si convinsero che che quello fosse a tutti gli effetti un indizio ben preciso e che presto sarebbe arrivata una sorellina per la piccola Nina Speranza. Invece, a quanto pare, Luca Argentero e la sua dolce metà diventeranno genitori di un maschietto. In una interessante intervista rilasciata al famoso magazine, Vanity Fair, infatti i due hanno infatti ammesso che presto in famiglia arriverà un ometto. “È ufficiale: sarà maschio” hanno confermato i due attori.

Luca Argentero e Cristina Marino in attesa di un maschietto, lei: “Spero si innamori di me, dato che Nina…”

Cresce dunque l’interesse da parte dei fan, che vorrebbero sapere perlomeno il nome che Luca e Cristina hanno intenzione di dare al piccolo uomo di casa. In merito, tuttavia, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, forse perché devono ancora decidere il da farsi. La dolce metà di Luca Argentero, ad ogni modo, ha un desiderio a cui terrebbe moltissimo: “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”.

Dalle dichiarazioni di Cristina Marino a Vanity Fair emerge quanto la piccola Nina Speranza sia follemente innamorata del padre. E questa magnifica dichiarazione d’amore pare riferirsi proprio alla bimba, Cristina infatti racconta che sua figlia quando deve dire a chi vuole più bene tra i genitori risponde convinta: “A papi tanto, a mami poco poco”.











