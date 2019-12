Luca Argentero papà, Cristina Marino è incinta/ Foto e annuncio: “Diventiamo tre!”

Luca Argentero diventerà papà! La sua fidanzata Cristina Marino è incinta e, per annunciarlo al mondo intero, la coppia ha scelto Instagram. Con un dolce scatto che li vede sorridenti, con pancino della Marino in bella vista, i due fanno sapere “Io e te… diventiamo tre!”. Si tratta del primo figlio per l’attore 41enne e per la sua bellissima fidanzata, che ha più di 10 anni in meno. D’altronde proprio di recente, Argentero ha svelato il desiderio di metter su famiglia con la sua compagna. “Stiamo insieme da 4 anni, quindi è normale pensare di volersi sposare, mettere su famiglia e anche di riprodurmi. Ne parlo un po’ scherzando sennò mi imbarazzo troppo”, aveva confessato Argentero a Verissimo lo scorso settembre.

Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori. Una bellissima notizia che arriva proprio subito dopo il furto che l’attore ha subito in casa. D’altronde la possibile gravidanza era nell’aria da tempo: Luca e Cristian sono una coppia consolidata e molto felice. I due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015, ma l’amore è sbocciato solo successivamente. Al tempo Luca Argentero aveva già chiuso la sua relazione con Myriam Catania, al tempo sua moglie e oggi impegnata con un altro uomo oltre che mamma. “Quando trovi una persona che è un volano in positivo, che ti rende migliore di ciò che sei da solo, questo basta per fare progetti” aveva detto Argentero, e così è stato con la sua Cristina Marino.





