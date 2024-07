Luca Bad, il fidanzato di Gaia a Temptation Island 2024 è un rapper/ Spunta un video ad un evento estivo

Dopo aver scovato i trascorsi neomelodici di Lino Giuliano, il cast di Temptation Island 2024 accoglie un nuovo retroscena appartenente al mondo della musica e che però vede primeggiare un altro concorrente nello schieramento dei fidanzati. Stiamo parlando di Luca Bad, entrato nel reality per risolvere i dissidi sentimentali con la fidanzata Gaia.

Come racconta Novella 2000, anche per Luca Bad di Temptation Island 2024 sono da annoverare dei trascorsi riferiti al mondo della musica, precisamente in qualità di rapper. Nello specifico, è spuntato un video – pubblicato dalla sua pagina Tik Tok – con il fidanzato di Gaia protagonista al Gardaland Summer Festival dello scorso anno e organizzato da RTL 102.5. Dunque, il concorrente del reality pare essere proprio un rapper di professione.

Luca Bad, dalla carriera musicale al ‘focus’ su Temptation Island 2024

Chiaramente, emerso il retroscena su Luca Bad – fidanzato di Gaia a Temptation Island 2024 – in versione rapper, è immediatamente divampata l’ironia sui social visto che, oltre a lui, c’è anche Lino a farsi largo nella scena musicale seppur in un genere decisamente diverso. Ultimato questo piccolo e simpatico retroscena, il focus torna sulle vicende sentimentali che primeggiano nel reality e, domani, sarà certamente imperdibile l’appuntamento con la terza puntata di Temptation Island 2024.











