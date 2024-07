Lino e Alessia dopo Temptation Island 2024 stanno insieme?/ Nuove segnalazioni e retroscena sulla foto choc

Temptation Island 2024, spunta un nuovo retroscena su Lino e Alessia: si sono lasciati?

Giovedì prossimo andrà in onda la 3a puntata di Temptation Island 2024 e si scoprirà come prosegue il viaggio nei sentimenti della varie coppie tra cui anche quella formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Quest’ultimi in questi giorni sono finiti al centro di numerose segnalazione tra cui sostiene che dopo il programma si siano lasciati e chi invece assicura che stiano ancora insieme. Ad aggiungere, indirettamente, un ulteriore prova al fatto che Alessia e Lino di Temptation Island 2024 stanno ancora insieme è l’influencer Andy Respiggi. Quest’ultima nei giorni nei giorni scorsi ha pubblicato su twitter e tik tik una presunta chat di Messenger in cui Lino Giuliano di Temptation Island le avrebbe inviato una sua foto privata, senza veli, dei suoi genitali.

La screen ha fatto immediatamente il giro del web creando stupore e indignazioni ma adesso, però, la pagina ‘Xoxo’ ha smentito la veridicità di tale scatto: “Ragazze abbiamo parlato con la coppia e loro due hanno smentito quella foto molto privata che sta girando. Quindi ci teniamo a precisare che è falsa.” Stando, invece, a quanto riporta sempre su Tik Tok Andy Respiggi sembra proprio che Alessia Pascarella, fidanzata di Lino Giuliano a Temptation Island 2024 l’ha contattata per dirle che la foto del suo compagno non è vera e che per questo l’avrebbe denunciata. Se lo screen fosse vero, ciò significherebbe che Alessia e Lino sono ritornati insieme.

Lino Giuliano di Temptation Island 2024 e la polemica sulla foto choc: l’influencer torna all’attacco

Al di là del fatto che dalla conversazione con l’influencer sembra proprio che Alessia e Lino di Temptation Island non si sono lasciati ma stanno ancora insieme. Dopo la minaccia di denuncia Andy Respiggi è tornata all’attacco spiegando il suo punto di vista: “Il problema sapete qual è? La foto in questione può essere nuova o vecchia, ma il punto è che mi sono trovata uno scatto del genere in chat, una foto che io non ho richiesto. Quindi tecnicamente a dover denunciare dovrei essere io. Tralasciando il personaggio, loro, come da contratto stipulato con il programma, non dovrebbero rilasciare nessun tipo di dichiarazione, pubblicare nulla tramite i loro social, questo fino alla fine della messa in onda del programma e invece hanno contattato paginette di gossip seminando indizi circa la loro relazione. Ma la redazione lo sa questo?”











