Luca Bad ha scritto una canzone per l’ex fidanzata Gaia Vimercati dopo Temptation Island 2024: cosa le ha dedicato

La storia di Luca Bad e Gaia Vimercati a Temptation Island 2024 si è conclusa non nel migliore dei modi. Lei ha deciso di chiudere la relazione, e nel frattempo sta conoscendo il tentatore Jakub; lui, invece, non ha negato di sperare in un ritorno di fiamma. Cosa che, d’altronde, appare chiara dal nuovo brano che Luca, che di professione fa il rapper, ha inciso. Si tratta di un remix del brano di Eminem e Rihanna Love The Way You Lie, che è, guarda caso, la colonna sonora di Temptation Island.

Molte frasi della canzone sembrano riferite proprio alla sua storia con Gaia e al sentimento che Luca continua a provare per lei. Ad esempio dice: “Io non so dirti cosa siamo ma posso dirti quello che io sento, come un coltello conficcato al petto che mi brucia dentro. Ci stiamo distruggendo, a volte sai ci penso, che tutto quest’odio sai non ha senso.” E ancora: “Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia. Tu sempre così matta, io col cuore di latta. Ma preferisco sempre te che avere qualcun’altra, in questa vita o nell’altra!” Per poi concludere con “Volevo dirti scusa se sono stato duro, ma ho uno scudo che alle volte mi rende immaturo. E tu ci sei riuscita, mi sei entrata dentro. Il valore l’ho capito ogni volta che t’ho perso.”

Gaia reagisce alla canzone dell’ex Luca Bad: lo strano gesto

Impossibile, dunque, non carpire i messaggi che Luca Bad lancia alla sua ex fidanzata che, d’altronde, di fronte al nuovo brano non è rimasta impassibile. Molti hanno infatti notato che Gaia ha lasciato un like sotto il post in cui Luca annuncia il suo nuovo brano. Un gesto che spiazza e fa credere che questa storia non sia ancora del tutto chiusa. A corredo del post che trova il like di Gaia, Luca ha voluto precisare come nasce questo suo remix: “Le strofe che ho scritto su questa hit mondiale raccontano la mia storia, una lotta continua tra mente e cuore, amore e odio. Descrive nel modo più crudo e reale le sensazioni più profonde che ho vissuto in particolare negli ultimi 3 anni e spero possano coinvolgervi e rendervi protagonisti.”