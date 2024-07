La quinta puntata di Temptation Island 2024 ha segnato forse la fine della relazione tra Gaia e Luca. Sono stati giorni di sofferenza per la ragazza, forse meno per lui che nel corso dell’esperienza ha avuto modo di indispettire la sua dolce metà con atteggiamenti fin troppo spensierati. Solo poco prima di avviarsi al falò di confronto, Gaia sembrata voler voltare pagina avvicinandosi al tentatore Jakub instaurando anche una discreta complicità.

Ma cosa è successo tra Gaia e il tentatore Jakub dopo Temptation Island 2024? Sono da prendere in considerazione due fattori, uno apparentemente positivo e un altro forse negativo. In primis, la fidanzata di Luca ha parlato del tentatore nel video pubblicato questa mattina sulla pagina WittyTv; la giovane, dopo aver spiegato di aver chiuso la relazione con l’ormai ex fidanzato, si è espressa con parole al miele a proposito del rapporto con Jakub dopo Temptation Island 2024.

Gaia e il tentatore Jakub stanno insieme dopo Temptation Island 2024?

“Con Jakub ci sentiamo tutti i giorni, è oggettivamente un bellissimo ragazzo ma penso sia ancora più bello interiormente”, ha spiegato Gaia nell’intervista rilasciata a WittyTv un mese dopo Temptation Island 2024. “Sono stata fortunata nel conoscerlo e viverlo durante il percorso, senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Anche al di fuori è rimasto, supportandomi nelle mie discussioni. Ho voglia di vederlo, di abbracciarlo; poi che sia un’amicizia o in futuro qualcos’altro nemmeno mi pongo la domanda”.

Dalle parole di Gaia si evince un buon prosieguo del rapporto con il tentatore Jakub dopo l’esperienza a Temptation Island 2024 che di fatto sembra aver posto fine alla relazione con il fidanzato Luca. L’indizio ‘negativo’ – come racconta Novella 2000 – è invece l’assenza del follow reciproco sui social. Il pessimismo è però solo apparente dato che la scelta potrebbe essere legata al fatto di non poter avere palesi scambi dal vivo e sui social prima della fine del reality.