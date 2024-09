Una carriera spesa tra tv, cinema e politica, Luca Barbareschi si è ritagliato uno spazio importante nel panorama televisivo attuale. Quel che però non tutti sanno, al di là di quel suo carattere apparentemente un po’ burbero, che in passato ha dovuto fare i conti con grandi sofferenze e dolori traumatici. Basti pensare all’abbandono di sua madre, che lasciò lui e il padre perché innamorata di un altro uomo. “Ma prese con sé anche mia sorella”, ricorda il produttore e regista in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“In ogni libro cerco di capire cosa le sia passato per la testa per mollarmi così, io non potrei mai, i miei figli piccoli li bacio e li ribacio, non sopporterei l’idea di non rivederli”, sottolinea Luca Barbareschi che, ancora oggi, non si capacita di come un genitore possa arrivare a maturare una decisione simile. A complicare la situazione di Luca durante l’infanzia, un papà assente per via del lavoro. “Così insieme a una tata, una zia gobba e una con l’anca sbilenca, zitelle, con cui ho riso tantissimo, era una famiglia di matti”, ha raccontato.

Luca Barbareschi, dall’abbandono della madre alla curiosa scelta di diseredare i suoi figli

Con il padre ebbe delle litigate furiose, tanto che arrivarono al punto di non parlarsi per anni. Oggi Luca Barbareschi ha sei figli e per il loro bene – a suo dire – ha preso una decisione molto discussa e divisiva. Il conduttore ha infatti scelto di diseredare tutti loro “così dovranno lavorare”.

Per quanto riguarda le questione di cuore, per anni Barbareschi ha fatto coppia con Lucrezia Lante, per la quale lasciò la prima moglie incinta della terza figlia. “Ho fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro”, ha ammesso Barbareschi.

