Luca Barbareschi è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma Rai che andrà in onda in prima serata sabato 9 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Andiamo a conoscere meglio Luca Barbareschi e vedere di cosa si occupa e cosa fa l’uomo nella sua vita privata. Ecco alcune sue curiosità.

Luca Barbareschi è nato a Montevideo, in Uruguay, il 28 Luglio 1956. Ha vissuto a Roma dove ha cominciato a studiare recitazione presso lo storico Studio Fersen e successivamente si è trasferito negli States con l’obiettivo di migliorarsi culturalmente e lavorativamente; ha svolto il suo primo grande lavoro nel mondo del cinema come sceneggiatore, nel 1983 ha lavorato alla pellicola Summertime.

Il film riscuote subito successo e vince un premio al Festival del Cinema di Venezia. Luca torna a Roma dove inizia a lavorare come attore e partecipa a diverse pellicole, il suo lavoro cresce con vari film e nel 2009 l’attore fonda anche una propria casa di produzione, la Casanova Multimedia S.p.A. Nel 2007 fonda l’associazione Luca Barbareschi per aiutare i bambini vittima di abuso ma negli anni si occupa davvero di tante cose.

Luca Barbareschi si racconta senza filtri: una vita con difficoltà

Non solo questo in quanto Luca Barbareschi negli anni entra anche nella Politica, viene eletto in Parlamento come presidente della commissione trasporti e si candida con dei partiti. Politica e non solo per Luca che nel 2017 pubblica un libro – con alcuni tratti autobiografici – Cercando segnali d’amore nell’Universo. Molto movimentata anche la vita amorosa dell’attore.

Negli anni ’80 sposa Patrizia Fachini dal quale ha tre figlie: Eleonora, Beatrice ed Angelica. Dal 2010 ha invece una nuova compagna, Elena Monorchio, dal quale ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco. L’uomo recentemente ha parlato ai microfoni di Leggo ed ha raccontato le sue difficoltà con i figli; nessuna esitazione e Luca ha spiegato tranquillamente:

“Non sono stato un padre modello, ma i miei figli devono sapere che li amo sopra qualsiasi cosa”. Un uomo che ha ammesso le sue difficoltà recentemente e ha chiarito: ” Vivo la solitudine ogni giorno, sono sempre infelice e disperato, non mi pento di nulla e sono responsabile delle mie azioni”. L’uomo ha ammesso di aver avuto rapporti difficili con in particolare le tre figlie, visto il divorzio con la moglie quando erano ancora piccola.