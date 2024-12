Luca Barbareschi, chi è e carriera del concorrente di Ballando con le stelle 2024

C’è anche Luca Barbareschi assieme alla partner Alessandra Tripoli tra i finalisti di Ballando con le stelle 2024, che terminerà il suo percorso questa sera con la finale su Rai 1. Un nuovo tassello si aggiunge al già ricco curriculum artistico dell’attore e conduttore, che in carriera ha spaziato dalla televisione al cinema e il teatro partecipando anche a numerosi varietà e sceneggiati. La vocazione per la recitazione e per il mondo dello spettacolo, d’altronde, vive in lui sin da giovane, quando diventa assistente alla regia e frequenta per 4 anni una scuola di recitazione.

Nel corso della sua carriera è diventato non solo attore (per cinema, teatro e televisione), ma anche regista e produttore, oltre che conduttore televisivo. Inoltre ha vissuto una breve esperienza nel mondo della politica: alle elezioni politiche del 2008 fu eletto deputato nel Popolo della Libertà, successivamente il suo mandato parlamentare terminò nel 2013 a fine legislatura.

Luca Barbareschi ha sempre ben figurato a Ballando con le stelle 2024 sin dalle prime puntate, mettendosi d’impegno durante le prove settimanali e realizzando performance decisamente positive che di settimana in settimana hanno conquistato la giuria. Al suo fianco c’è la sua partner Alessandra Tripoli, da lui definita “il mio angelo custode” nel corso di un’intervista rilasciata dal duo a Sabato in diretta lo scorso ottobre.

In quell’occasione l’attore aveva elogiato il programma di Milly Carlucci, definendola una “trasmissione sana che mi fa uscire dallo studio con più energie di quando sono entrato”. Un’esperienza che gli ha dato tantissima energia e uno stimolo in più ad inseguire questa passione anche dopo la fine del programma: “Una volta finita questa avventura non potrò più fare a meno del ballo e probabilmente dovrò iscrivermi ad una scuola di tango“.

