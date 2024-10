La vita di Luca Barbareschi può, per certi versi, assomigliare ad un film. Ha avuto diversi flirt e storie d’amore, tre le più importanti, attraverso le quali ha assaporato la gioia di diventare padre. L’uomo di affari e presentatore televisivo Luca Barbareschi ha infatti sei figli: dall’americano Michael a Beatrice, passando per Eleonora e Angelica nate dall’ex moglie Patrizia Fachini. E gli ultimi due figli, i più piccoli, Maddalena e Francesco Saverio, nati dalla relazione con l’attuale moglie Elena Monorchio. Proprio alcune dichiarazioni sui figli da parte Luca Barbareschi hanno fatto molto discutere all’interno del mondo dello spettacolo.

Il celebre presentatore infatti ha comunicato di aver diseredato i figli, una decisione presa per il loro bene. Almeno questo è il punto di vista di Luca, certo di aver preso la decisione migliore per il loro bene. “Così devono lavorare. E’ una scelta che ho preso per il loro bene. Io impopolare? Se volevo essere popolare, andavo al Grande Fratello”, ha commentato.

Luca Barbareschi: “Figli dei miei amici sono viziati, i miei devono cavarsela da soli”

“I figli sono quelli che cresci, con i quali c’è una tensione emotiva importante. Per come vivevo in quegli anni potrei averne altri 800”, ha detto ancora Luca Barbareschi, che molto probabilmente però si fermerà a quota sei. Tornando sul discorso dell’eredità, Luca ci tiene a sottolineare – in una bella intervista al Corriere – che fatto l’impossibile, fin qui, per i figli: “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900 mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli”.

“Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a 30 anni e ha una sua piccola azienda”, ha detto orgoglioso. Insomma, dopo aver investito e creduto nei figli, oggi Barbareschi raccoglie già i primi frutti.