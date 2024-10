Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli non sono più una sorpresa, ma una bellissima realtà. A Ballando con le Stelle 2024 la coppia ha fatto il pieno di applausi, con l’attore e la sua ballerina che nella scorsa puntata hanno messo in scena una rumba romantica, a tratti fiabesca, in grado di tenere tutti incollati allo schermo. C’era tanta passione, nessuna malizia, ma la capacità di coinvolgere gli spettatori e far vibrare i cuori. Persino la presidentessa della giuria Carolyn Smith si è inchinata a Luca Barbareschi, esaltandolo senza se e senza ma.

“Quando cominci a vendere i biglietti per il tuo spettacolo? Sei eccezionale”, ha chiesto l’esperta. Emblematica anche la commozione di Alessandra Tripoli, evidentemente rimasta affascinata e colpita dal talento e dalla storia personale del suo allievo. Insieme hanno sfornato una coreografia dolce e al tempo stesso graffiante: riusciranno a ripetersi anche questa sera, sabato 19 ottobre?

Ballando con le Stelle 2024: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, che coppia!

Le premesse sono ottime per Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Come dicevamo, tutti i giurati sono stati benevoli nei loro confronti. Giudizio positivi che Luca si è guadagnato con il duro lavoro durante le prove settimanali, ma anche con il suo modo di essere. “E’ l’uomo migliore di quest’edizione di Ballando con le stelle”, ha detto la Lucarelli, sottolineando la sua autenticità e la voglia di mettersi in gioco davvero. Dal canto suo, Luca non si è nascosto dietro un dito e ha messo a nudo anche le sue fragilità.

“Quando sto per vincere o vinco qualcosa, scatta un meccanismo in me che mi fa pensare che non merito quella cosa lì. Nel momento di successo io metto un freno” ha raccontato. Parole che hanno commosso anche la sua insegnante, ora determinata più che mai a togliere il freno di Luca, per farlo volare ai vertici della classifica di Ballando con le Stelle 2024. Ci riuscirà?