Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli sempre più scoppiettanti da Milly Carlucci: solo applausi e…

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno sfiorato il podio la scorsa settimana a Ballando con le Stelle 2024. Una coppia che funziona benissimo e che, se non avesse una concorrenza serrata ai vertici, potrebbe persino concorrere per la vittoria finale. L’attore e presentatore ha fatto passi da gigante in queste prime puntate, mostrandosi sempre con naturalezza e autenticità. Doti che hanno colpito la giuria, affascinata dalla storia e dal carisma di Luca, che non si è mai tirato indietro dal mostrare le sue debolezze.

Con performance colorate e movimentate, Luca e Alessandra si stanno ritagliando uno spazio da protagonisti a Ballando con le Stelle 2024. Questa sera, sabato 26 ottobre, proveranno a confermarsi e possibilmente fare un ulteriore step di crescita, dopo le esercitazioni settimanali. Riuscirà la coppia Barbareschi-Tripoli a scalare la classifica?

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, è lui il vero outsider di Ballando con le Stelle 2024?

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli ripartono dal quarto posto a Ballando con le Stelle 2024. Difficile alzare ancora lo sguardo, ma tutto è possibile. D’altronde nel programma di Milly Carlucci, il pubblico ha la sua importanza, così come la giuria che è già caduta ai piedi del simpatico concorrente. La presidentessa Smith ha premiato la creatività della coppia e ha detto senza indugiare che fin qui Alessandra e Luca sono stati “wow”:

“Me lo hanno fatto dire, proprio a livello professionale. Ha grande padronanza…”, dice riferendosi a Barbareschi. Anche Canino, come gli altri colleghi, ha fatto da eco alle parole di Carolyn: “Prima mi dicevano tutti che eri antipatico. Stanno cambiando tutti idea su di te, ma non per le tue chiacchiere, ma per il tuo stile”.

