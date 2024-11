Luca Barbareschi potrebbe diventare il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, una carica che andrebbe a sostituire le dimissioni di Sergio Castellitto. A confessarlo è stato lui stesso all’ANSA, dicendo di aver ricevuto una proposta ufficiosa ma di essere lieto di accettare qualora la domanda diventasse ufficiale: “Insegnare ai ragazzi è una cosa che mi manca nella vita”, ha asserito l’attore, che di recente ha condotto “Se mi lasci non vale“, programma Rai rivelatosi poi un flop tanto da chiudere i battenti in anticipo.

Luca Barbareschi chi è e la moglie Patrizia Fachini/ "Sono sempre infelice", poi svela i problemi con i figli

Adesso spuntano le indiscrezioni sul Centro Sperimentale di Cinematografia, che lo vedrebbero proiettato alla presidenza. Di certo si tratterebbe di un’esperienza importante per l’attore, che si è detto felicissimo di accettare qualora ci fosse una proposta seria. Luca Barbareschi ha ringraziato tramite ANSA chiunque abbia fatto il suo nome, compresi i critici ai quali è stato chiesto chi sarebbe stato il candidato ideale per sostituire Sergio Castellitto. Luca Barbareschi ha poi sottolineato che il suo nome è stato fatto anche per la Biennale, ma nulla è ancora certo.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2024/ Eliminati? La bocciatura sui social...

Luca Barbareschi: “Alcuni politici hanno fatto il mio nome per la presidenza al Centro Sperimentale di Cinematografia”

Luca Barbareschi potrebbe diventare il nuovo presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, anche conosciuto come CSC. Per ora, l’attore non ha dubbi sulle sue capacità: “Ho prodotto centinaia di film“, ha dichiarato Luca Barbareschi, raccontando di essere stato alla direzione di teatri, di fiction e di essersi quindi fatto “il callo” riguardo alla pressione mediatica e alle possibile critiche. Non tutti sanno oltretutto che il conduttore è stato anche un deputato dal 2008 al 2013, cosa che lo rende avvezzo anche a questioni di carattere politico. Ma quale sarebbe la sua mansione al Centro Sperimentale di Cinematografia? A raccontarlo, sempre all’ANSA, è lui.

Luca Barbareschi confessa: "Vorrei un rapporto con mia figlia Angelica"/ "Sono stato un padre un po' assente"

L’attore ha spiegato che al Centro Sperimentale di Cinematografia si occuperebbe di insegnare ai giovani. Per Luca Barbareschi occuparsi della formazione dei ragazzi sarebbe una grande opportunità, mentre oggi insieme ad Alessandra Tripoli si concentra nella gara di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, dove si sta rivelando un discreto ballerino. In attesa di scoprire se sarà lui il presidente del centro, Luca Barbareschi mostra all’Italia di avere tutte le carte in regola, svelando che alcuni politici lo hanno invitato a candidarsi per la presidenza sicuri delle sue capacità: “Qualcuno ha parlato, la notizia è esplosa, mi hanno chiamato tutti“.