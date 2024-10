Luca Barbato e il matrimonio con Samantha De Grenet: “Non è vero che i figli uniscono”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Luca Barbato e Samantha De Grenet, la presentatrice è da anni felicemente sposata con il marito Luca Barbato da cui ha avuto il figlio Brando nato del 2006. Dal primo incontro durante una vacanza al mare fino al matrimonio, anche se la loro storia ha vissuto un forte momento di crisi, la coppia, infatti, dopo il matrimonio celebrato nel 2005 e la nascita del figlio Brando nel 2006, ha vissuto un periodo di grossa difficoltà. Ad ammetterlo è stata proprio la conduttrice che, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha dichiarato: “Ci siamo separati perché in qualche modo quando la gente dice “i figli uniscono” non è vero”.

La nascita del figlio Brando ha rappresentato uno spartiacque nella loro storie, visto che si sono ritrovati a dover rivoluzionare tutta la loro vita e il legame. “I figli ti mettono a dura prova” – ha detto Samantha De Grenet precisando che il percorso che fa una donna non è sempre in linea con quello dell’uomo.

Samantha De Grenet, la crisi e il doppio matrimonio con il marito Luca Barbato

La crisi tra Samantha De Grenet e il marito Luca Barbato si è innescata dopo la nascita del figlio Brando. “Ad un certo punto io ero mamma e lui ancora non troppo papà, ci siamo allontanati” – ha confessato la conduttrice parlando dei motivi che li hanno spinti a separarsi. Questo periodo di allentamento è servito alla coppia, visto che sono riusciti a colmare quella falla formatasi nella loro storia ritrovandosi più felici e innamorati di prima: “Non siamo arrivati al divorzio perché io nel momento in cui sono arrivate le carte ho avuto una crisi ed ho scritto una lettera in cui gli dicevo che ero innamorata ancora di lui e che volevo ricominciare” – ha confessato la De Grenet.

Da quel momento per la coppia è iniziato un secondo tempo speciale, visto che hanno iniziato a rifrequentarsi fino alla scelta di sposarsi per una seconda volta nel 2015: “La nostra storia è ripartita con tutti gli imbarazzi del caso – ha detto Samantha De Grenet confessando – “c’è stato del tempo in cui puoi comprendere gli errori fatti e che le persone non si possono cambiare ma bisogna accettare le cose”.