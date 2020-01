LUCA BARBATO, MARITO SAMANTHA DE GRENET/ Lei: “Si torna da chi si ama veramente…”

Samantha De Grenet ha parlato anche del marito Luca Barbato a “Vieni da me”. I due si sono sposati nel 2005, poi di nuovo nel 2015 in chiesa. Nel frattempo infatti avevano trascorso del tempo da separati. «Ci siamo lasciati per un po’ di anni. Diventare genitori non sempre unisce. Se non si è forti e non si hanno presenti le priorità, l’arrivo di un bambino ti scombussola», ha raccontato la showgirl. Poi ha proseguito: «Io ero mamma già da quando seppi di essere incinta, lui ci mise di più. Io poi sono molto rigida, ma sono una persona vera. Non riesco a far finta di niente, ad avere quei rapporti fondati sull’ipocrisia. E quindi siccome non andavamo nella stessa direzione ci siamo lasciati. Ma si torna dalle cose che si amano veramente». E per il figlio Brando non è stato facile: «Siamo stati bravi a non far risentire a Brando della separazione. Non ha conosciuto fidanzati o fidanzate. Quando abbiamo capito che forse non era finita, lo abbiamo comunque fatto in punta di piedi, perché non potevamo permetterci di sbagliare con nostro figlio di mezzo. Il ritorno è stato graduale, poi glielo abbiamo detto ed è stato felice. Ma all’inizio è stato geloso perché doveva condividermi col padre». (agg. di Silvana Palazzo)

Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet sarà ospite oggi di Vieni da me: sapete chi è il marito? Ve lo dico io, altrimenti che ci sto a fare qui? Lui si chiama Luca Barbato e la coppia si è risposata dopo cinque anni di separazione. Già nel 2018, aveva documentato questa cosa ma, siccome siamo come Sabrina Ferilli che ci piace di “chiacchierà”, eccovi un piccolo “riassunto” delle puntate precedenti. I due per un periodo si erano lasciati per poi ritrovarsi e lei, proprio per questo motivo, ha tenuto a precisare che non si trattava di certo di una “minestra riscaldata”. Felicissima con lui e il figlio Brando, già ospite di Caterina Balivo aveva svelato: “Io non credo nelle famose minestre riscaldate, però, questa con Luca, non è la classica minestra riscaldata”. “Qui c’è stata una separazione vera e propria di quasi cinque anni, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per capire cosa volevamo e così alla fine abbiamo capito che ci appartenevamo indipendentemente da tutto e da tutti” ha aggiunto la De Grenet.

Luca Barbato, il (doppio) matrimonio con Samantha De Grenet



Prima di prendere la decisione di dire nuovamente “sì” a Luca Barbato, Samantha De Grenet ha valutato per bene i pro ed i contro, specie per amore del figlio Brando: “Le separazioni non fanno bene ai figli, ma si è persone intelligenti e si mette il bene dei figli davanti a tutti, la separazione non fa soffrire i figli. Ora è felicissimo”, aveva raccontato. “Per dirlo alla mia famiglia ho aspettato. Io dovevo essere certa e chiara di quello che volevo e così l’abbiamo detto a tutti solo quando ne ero davvero convinta”. Il primo matrimonio con Luca risale all’1 luglio del 2005. Dopo la nascita del figlio i due si separano per poi risposarsi nel 2015. Lui, di professione ingegnere, ha dedicato alla moglie parole d’amore prima delle seconde nozze: “Amore mio, tra poche ore ci incontreremo per non lasciarci mai più…. Sempre noi. Ti amo”, romantico… no?



