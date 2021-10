Luca Betti compagno Laura Torrisi/ “Con lui sorridere è la cosa più semplice”

Luca Betti è il compagno di Laura Torrisitorrisi. Ebbene si, nonostante la stampa nazionale abbia parlato di ‘benservito’ dato dalla ex moglie di Leonardo Pieraccioni allo sportivo, la coppia sta ancora insieme. L’indiscrezione è scoppiata in realtà quando proprio l’attrice ha dichiarato alla stampa di essere “felicemente single”. All’età di 40 anni con una figlia di nome Martina nata dal matrimonio con Leonardo Pieraccioni, la Torrisi aveva deciso di celebrare il suo compleanno con un viaggio a Bali in completa solitudine.

“Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli” le parole che la ex concorrente del Grande Fratello ha pronunciato negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Francesca Fialdini sottolineando di non credere più nè alle favole nè tantomeno all’esistenza di un principe azzurro. “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri, ormai” – ha dichiarato la Torrisi che ha aggiunto – “preferisco essere conquistata che andare alla conquista”.

Laura Torrisi: “Luca Betti è il mio compagno, il mio confidente”

Non solo, Laura Torrisi parlando di amore ha anche rivelato di essere una donna molto gelosa. “È l’indole siciliana che ti fa partire la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi…” – ha detto l’attrice da sempre restia a parlare della sua vita privata e sentimentale. Eppure in tanti hanno scritto e parlato della rottura tra la Torrisi e Luca Betti per via dei tantissimi impegni di lavoro che portavano lo sportivo lontano da casa.

A scanso di equivoci però l’attrice ha smentito la notizia pubblicando una foto sui social in compagnia pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo a bordo di una barca a vela con tanto di didascalia: “Jack: dove la porto signorina? Rose: su una stella! Cit. #ioete #sempreecomunque”. Ricordiamo che proprio la Torrisi si era espressa con parole di grande affetto e amore verso il compagno: “lui è Luca, il mio compagno, il mio confidente. Con lui sorridere è la cosa più semplice che mi riesce fare ogni giorno. Complicità e sincerità sono le cose che ci hanno legato sin da subito”.

