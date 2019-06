Luca e Paolo/ “Carlo Freccero? Non siamo stati ‘epurati’ ” ma… (Ballata per Genova)

Luca e Paolo sono tra i conduttori dell’evento televisivo “Ballata per Genova” in onda, venerdì 14 giugno 2019, in prima serata su Rai1. In diretta da Piazza Kennedy a Genova, Raiuno è pronta a trasmettere una grande serata di musica e spettacolo. Intanto dopo le voci di una possibile chiusura di “Quelli che il calcio” arrivate lo scorso gennaio con l’arrivo del nuovo direttore Carlo Freccero su Rai2, la rete ha deciso di confermare il programma di intrattenimento a tema calcistico della domenica. Con il programma confermato in toto anche il cast con il duo di comici e attori e Mia Ceran. A distanza di pochi mesi le parole di Luca Bizzarri trovano così conferma nelle scelte dei vertici di Rai2: “intanto non siamo stati epurati perché siamo ancora lì. Non so dire molto di più. Per ora noi sappiamo che il programma è stato sospeso. Non userei il termine epurazione perché sono cose che possono capitare”.

Luca e Paolo: “di energia ne abbiamo per molti anni”

Il 2019 è stato un anno di grandi successi per Luca e Paolo, che recentemente hanno presentato il mega concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. Il duo di comici e conduttori si sono confermati ancora una volta la scelta migliore per un evento di questa portata a cui hanno partecipato portando la loro ironia e simpatia. “E’ divertente, ed è un presidio di buona musica e gioia a Milano” ha raccontato Paolo Kessisoglu ai lettori di Leggo, mentre Luca Bizzarri non nasconde che questo spettacolo è stato il la per creare un’amicizia con tutto il team di Radio Italia. Insieme sul palco sono una delle coppie più forti che abbiamo in Italia. E lo sanno bene anche loro: “sul palco uno intuisce cosa sta per dire l’altro dal respiro, ecco perché, se ci fanno lavorare ancora, noi di energia ne abbiamo per molti anni”. Il duo, infatti, si autocandida anche per la prossima edizione: “anche per il Live: se non ci cacciano, ci siamo anche l’anno prossimo”.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: “De Andrè è il nostro faro”

Non solo comici, ma anche due grandi appassionati musica. Da genovesi quali sono Luca e Paolo non nascondono di essere molto legati alla figura di Fabrizio de Andrè. “Siamo di Genova” – dice Paolo ai lettori di Leggo – “quindi De Andrè è il faro, però siamo aperti anche alla musica di oggi”. Il duo di comici e conduttori pur essendo molti legati alla canzone d’autore non nascondono di essere aperti a tutti i generi musicali senza alcune preclusione perchè secondo Luca quello che contano sono ” le idee, e alcuni di questi ragazzi sanno scrivere”. Intanto tra i prossimi impegni, dopo l’evento Ballata per Genova, il duo è pronto a tornare sul set: “tra due settimane saremo sul set di un film targato Lucky Red. Una commedia”. A chi si domanda del loro futuro su Rai2, ecco cosa ha detto Luca: “Quelli che il calcio in tv? Chissà, aspettiamo”.



