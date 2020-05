Luca Bizzarri vs Toti “Paternalistico e minaccioso”/ Scontro per il concerto a Genova

Pubblicità

Scontro a distanza via social fra il noto attore e presentatore Luca Bizzarri, e il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti. Oggetto del contendere, il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si terrà il prossimo 27 luglio in diretta su Rai 3, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera di Genova, quello che andrà a sostituire il tristemente noto Morandi. Il conduttore di Quelli che il Calcio aveva spiegato negli scorsi giorni via Facebook di non essere d’accordo con l’evento, sottolineando che “ci sono situazioni in cui il silenzio deve prevalere su tutto”. Nelle ultime ore è uscito quindi allo scoperto Toti, che ha replicato così a Bizzarri: “Penso che in quei giorni l’unica cosa importante e doverosa verso la nostra città sarà prima di tutto ricordare le vittime, stringerci ancora intorno alle loro famiglie rispettando il loro dolore” ma anche “ringraziare chi ha lavorato senza sosta e celebrare le capacità che stanno facendo ritrovare consapevolezza di sé a una intera nazione”.

LUCA BIZZARRI VS TOTI: “UN PONTE CHE NON DOVEVA CROLLARE…”

Toti ha poi rispolverato una foto del 14 agosto 2019, un altro evento musicale (Ballata per Genova), in cui compariva fra i presentatori proprio Luca Bizzarri, genovese doc: “Riguardando le foto dei presentatori – commenta il governatore ligure – ritrovo chi in queste ore sta criticando l’ipotesi di un nuovo concerto. E su una cosa mi trovo pienamente d’accordo con lui: in certe situazioni il silenzio dovrebbe prevalere su tutto”. Ed ecco arrivare la controreplica proprio di Bizzarri, che a proposito del concerto della scorsa estate scrive: “Qui si tratta di annunciare l’apertura di un ponte che non doveva crollare, che ha lasciato 43 famiglie distrutte e che chiedono quel rispetto discreto che a Genova conosciamo bene. Il fatto che ci sia un meraviglioso nuovo ponte ci può solo consolare e credo che il silenzio possa essere consolatorio, solo per questo motivo mi permetto e mi sono permesso di esprimere un pensiero, non ho altro che quello, non ho elezioni da affrontare, sono un cittadino e ho detto la mia. Il tuo invito al silenzio non mi pare affatto ‘consolatorio’, ma paternalistico e minaccioso, spero di aver inteso male“. La querelle si è poi chiusa con un nuovo tweet di Toti che ha cercato di tendere la mano al personaggio televisivo scrivendo: “Come tu ben sai non ho mai giudicato le persone dalle proprie idee, figuriamoci minacciarle per le proprie idee“.



