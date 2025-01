Luca Calvani abbandona il Grande Fratello? Indiscrezioni: “Ha paura per la sua reputazione”

Domani, lunedì 27 gennaio 2025, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello ed in queste ore sta circolando un’indiscrezione clamorosa su uno dei concorrenti che, pare, abbia tutto l’intenzione di lasciare in fretta e furia il reality dopo le dichiarazioni hot che Jessica Morlacchi sta rilasciando da quando è rientrata in gioco. L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, attraverso il suo IS ha spifferato le sue intenzioni spiegando anche bene i motivi. Insomma Luca Calvani abbandona il Grande Fratello?

Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma: "Sei influenzata da Helena"/ Grande Fratello: "Nulla contro di lei ma..."

Nel dettaglio la Marzano ha rivelato: “Un concorrente vuole abbandonare perché gli hanno detto che nella prossima puntata si parlerà di lui e ha paura per la sua reputazione. Inoltre sembra che abbiano intenzione di mostrare delle clip che confermano alcune situazioni.” Nonostante fosse intuitivo chi fosse il concorrente il concorrente in questi successivamente l’esperta di gossip ha aggiunto che si tratta proprio di Luca Calvani. L’attore toscano lunedì in diretta è pronto a lasciare il reality o Alfonso Signorini, autori e produzione cercheranno e riusciranno a fargli cambiare idea? Nel frattempo Jessica Morlacchi continua con le sue rivelazioni scioccanti.

Grande Fratello, Javier Martinez fa chiarezza con Helena Prestes: "Zeudi? Ecco cosa provo"/ La confessione

Grande Fratello, Jessica Morlacchi contro Luca Calvani:

Dopo aver abbandonato il reality Jessica Morlacchi ha scoperto che alcune cose che avrebbe voluto mantenere segrete per eleganza su Luca Calvani erano già di dominio pubblico ed inoltre ha avuto modo di visionare ulteriori video e filmati. Per questo motivo una volta rientrata nel Grande Fratello grazie al ripescaggio ha deciso di vuotare il sacco e svelare dei retroscena choc su Luca Calvani: “Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse ‘stai in campana Morlacchi, che domani mattina ti vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare… lì.” E poi ancora parlando con Pamela Petrarolo ha aggiunto: “Quando si è infilato nel letto, si è appiccicato tutto. Io stavo di schiena e ho sentito. E la notte stessa, forse all’alba, fece di nuovo così” Adesso sembrerebbe che il GF nella puntata di domani voglia riprendere la questione mostrando anche dei filmati inediti sull’accaduto e ciò avrebbe fatto storcere il naso all’attore che teme per la sua immagine. Luca Calvani abbandona il Grande Fratello?