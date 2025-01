Nella puntata di giovedì, 23 gennaio, del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è ufficialmente rientrata come concorrente del reality di Canale 5. Grazie al voto del pubblico, la cantante è tornata nella Casa insieme a Helena Prestes, Iago Garcia ed Eva Grimaldi. La decisione di farla rientrare ha sollevato numerose polemiche, dato che era stata proprio Jessica a scegliere di abbandonare il programma. Il suo ritorno, però, porta con sé un carico di tensioni, vista la presenza di molti conti in sospeso all’interno della Casa, in particolare con l’ex amico Luca Calvani.

Un tempo legati da un’amicizia “speciale”, il rapporto tra Jessica e Luca si è progressivamente deteriorato, sfociando in una vera e propria rivalità. Jessica ha confessato di essersi fortemente infatuata di Luca e lo ha accusato di averle lasciato intendere, in vari modi, che tra loro potesse nascere qualcosa di più, nonostante lui sia da anni impegnato con un altro uomo. Dopo il suo abbandono, durante un confronto, erano già emersi dettagli scottanti, come il riferimento ai “fazzoletti” passati tra il suo letto e quello di Luca. Ma non è tutto. Nel suo primo giorno di ritorno nella Casa, Jessica ha sganciato nuove rivelazioni intime e scioccanti sull’attore toscano.

Mentre era a letto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi ha raccontato alcuni retroscena inaspettati della sua passata amicizia con Luca Calvani. Stando al suo racconto, Luca, in un’occasione, le avrebbe mostrato le sue parti intime e, inoltre, si sarebbe più volte appoggiato a lei in modo esplicito mentre si trovavano a letto insieme. “Una volta lui mi diede la buonanotte e poi mi disse ‘Morlacchi domani mattina la vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare…”, ha rivelato la cantante. “Cosa ti fece guardare?”, ha chiesto scioccata Ilaria. Al che, la gieffina ha indicato, per l’appunto, le parti intime dicendo: “E che mi ha fatto guardare secondo te?”.

Pamela e Ilaria sono rimaste visibilmente scioccate, dicendo: “Si preoccupa del fuori e poi fai queste schifezze”. “Quando stavo nel letto, mi si appiccicava e io stavo di schiena, quindi sentivo. M’incrociava pure le gambe”, ha poi continuato a raccontare Jessica, prima che la regia del Grande Fratello facesse scattare la censura. “Io sono allibita”, ha esclamato la Petrarolo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di parlare di queste pesanti dichiarazioni nella prossima diretta del reality.