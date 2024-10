A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera 28 ottobre su Canale 5, c’è stato un confronto tra Luca Calvani e Clayton Norcross nella casa più spiata d’Italia che ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori. Il famoso attore di Beautiful è finito nel mirino di molti concorrenti, che hanno criticato soprattutto il suo eccessivo uso di cibo. L’attore toscano ha voluto affrontarlo nel pomeriggio di ieri per fargli capire che dovrebbe approcciarsi a loro in modo diverso. Tra le varie cose gli ha detto: “Non ti stai relazionando con noi in maniera profonda e vera”.

Luca Calvani ha cercato di fargli capire che il vero problema non è il cibo ma il suo atteggiamento nella casa del Grande Fratello. Al suo compagno di avventura ha fatto notare che cucina sempre da solo e mangia da solo. Clayton Norcross pensa che la lingua potrebbe essere stata un ostacolo fino ad ora, l’attore toscano però non crede che sia così e lo ha spronato ad aprirsi di più con loro, cercando di essere meno riservato e solitario perché fino ad ora non ha partecipato in modo attivo alle dinamiche della casa.

Faccia a faccia tra Luca Calvani e Clayton Norcross al Grande Fratello: cosa si sono detti durante il loro confronto

Clayton Norcross al Grande Fratello ha apprezzato molto il discorso di Luca Calvani, gli ha anche detto che la loro è stata la discussione più profonda che ha avuto fino ad ora nella casa. L’attore americano ha ammesso di essersi sentito un po’ isolato dagli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, lui vorrebbe raccontare il suo passato ma fino ad ora non lo ha fatto perché da parte loro non ha percepito interesse. È convinto che al gruppo non interesse accorciare la distanza che si è creata, l’attore toscano però lo ha spronato a costruire un rapporto di amicizia con gli altri gieffini. Gli ha poi consigliato di instaurare un rapporto prima con i più grandi e poi con i giovani.

Dopo il confronto con Clayton Norcross al Grande Fratello Luca Calvani ha parlato con Iago lasciandosi sfuggire parole forti sull’attore di Beautiful. Tra le varie cose ha anche detto che non ha radici e questo non è affatto piaciuto ai telespettatori, in molti infatti lo hanno duramente criticato sui social. A molti il suo atteggiamento continua a non piacere, c’è infatti chi lo ha definito manipolatore e subdolo.