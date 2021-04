Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Rifiuta quattro dame e sceglie Elisabetta, ma…

Luca Cenerelli continua a fare strage di cuori. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha letteralmente conquistato tantissime donne del parterre della trasmissione di Maria De Filippi e non solo. Nel corso della puntata trasmessa oggi, giovedì 1° aprile, dopo lo sfogo di Gemma Galgani che si è lasciata andare alle lacrime dopo aver discusso nuovamente con Tina Cipollari, Maria De Filippi ha esortato Luca ad accomodarsi al centro dello studio. Il cavaliere ha così incontrato quattro signore che hanno chiamato la redazione esclusivamente per conoscerlo e corteggiarlo. Nonostante siano quattro signore molto belle, Luca decide di mandarle a casa e di continuare a conoscere Elisabetta con cui è uscito più volte provando nei suoi confronti un vero interesse.

LUCA CENERELLI, NESSUNA ESCLUSIVA AD ELISABETTA

Luca Cenerelli ed Elisabetta confermano di stare bene insieme e di aver voglia di continuare a conoscersi. Dopo aver incontrato le quattro signore che hanno provato a conoscerlo, Luca decide di andare avanti solo con Elisabetta precisando, però, di non voler ancora concedere un’esclusiva alla dama e lasciando la porta aperta ad eventuali e future nuove conoscenze. Elisabetta accetta la decisione di Luca pur non nascondendo la voglia di conoscerlo in modo esclusivo. Un rapporto che sta cominciando a crescere. Formeranno la nuova coppia di Uomini e Donne? Per ora, la conoscenza andrà avanti senza aspettative. Luca cambierà idea decidendo di concedere l’esclusiva ad Elisabetta e deciderà di uscire con altre signore qualora dovessero arrivare in studio nuove dame?

