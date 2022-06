Luca Daffrè deluso da Maria Laura: “Mi vedrà solo nel suo sogno”/ Carmen accusa: “È una paracu*a”

Luca Daffrè deluso da Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi

Piccolo screzio tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso del daytime andato in onda oggi, 22 giugno, su Canale 5, Luca si è confidato con Carmen Di Pietro, ammettendo di aver scelto “la ragazza sbagliata” quando Ilary Blasi, durante la diretta, gli ha chiesto di dare un bacio o a Maria Laura o a Carmen. Quest’ultima ha poi vinto la ricompensa che ha deciso di condividere con Nicolas Vaporidis e non con lui.

Confidandosi con la Di Pietro, Luca ammette quindi di essere rimasto deluso della risposta data da Maria Laura quando la Blasi le ha chiesto in diretta se preferisse vincere l’Isola o andare via con Luca: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria…Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa…Mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”, ricorda infatti il naufrago, tra il serio e l’ironico.

Maria Laura De Vitis sotto attacco all’Isola: lei sbotta

Carmen Di Pietro appoggia il malumore di Luca Daffrè e incalza: “Guarda che lei è una grande para**la…Peggio di me eh…”, dice infatti al naufrago. Quando, poi, Maria Laura si aggiunge a loro, Luca e Carmen le ripetono quanto appena detto tra loro. La naufraga, però, si sente attaccata e cerca di spiegare il suo punto di vista: “Sarebbe stato ipocrita! Luca non siamo nella vita reale, siamo in un gioco. Adesso ci stiamo conoscendo, non posso dire di essere innamorata di Luca!”

Luca Daffrè conferma questo punto: “Qui nessuno sta parlando di amore!” Poi, in confessionale, punge ancora la De Vitis: “Scherzando scherzando si dice la verità. Chissà se se l’è presa perché si è sentita veramente colpita in quel punto in cui non voleva essere colpita”.

